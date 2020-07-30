В Якутии разработают образовательную программу подготовки операционистов для АЭБ

Вопросы целевой подготовки операционистов под запросы Алмазэргиэнбанка обсудили на встрече представители Центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я), Якутского финансово-экономического колледжа им.И.И.Фадеева и АЭБ. Разговор состоялся по инициативе руководителя департамента розничного бизнеса банка Анны Алексеевской. ⠀⠀

Профессия операциониста – начальная ступенька банковской карьеры, ставшая трамплином для многих молодых людей, которыми сегодня гордится республика.

Специалисты на данную позицию пользуются стабильным спросом у Алмазэргиэнбанка — крупнейшего регионального банка с сетью филиалов в 25 районах республики и в ряде российских городов.

В ходе встречи представители ЦОПП РС(Я), ЯФЭК и АЭБ договорились о совместной разработке образовательной программы по принципу дуальности.⠀⠀

По направлению «Банковское дело» в 2020 году Якутский финансово-экономический колледж выпустил 28 специалистов, уровень трудоустройства превышает среднероссийские показатели. ⠀⠀

Директор учреждения Виктория Захарова обозначила актуальность сотрудничества с АЭБ в прохождении производственной и преддипломной практики студентов, проведении на площадках банка демонстрационных экзаменов.

В свою очередь, директор Центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я) Майя Курнева наметила одно из перспективных направлений взаимодействия – внедрение системы наставничества. Она выразила готовность выступить оператором реализации образовательной программы с использованием ресурсов ЦОПП.

Напоминаем, что ЦОПП РС(Я) продолжает цикл встреч с профессиональными образовательными организациями и работодателями для налаживании сетевого взаимодействия.⠀⠀

По вопросам сотрудничества просим обращаться к заместителю директора ЦОПП РС(Я) Поповой Саргылане, конт. тел. 8 (996) 316-94-88.

