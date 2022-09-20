В Якутии разработают механизмы поддержки для развития производства из вторсырья

В Якутии планируется проработать механизмы поддержки для развития производства из вторсырья. Об этом было отмечено 19 сентября в рамках дискуссионной площадки форума предпринимателей Якутии, где обсуждались вопросы внедрения раздельного сбора отходов.

На сегодня раздельный сбор отходов внедрен в Якутске в лице малого и среднего бизнеса, которые занимаются заготовкой вторсырья для последующей отправки на переработку в другие регионы страны.

В текущем году предприниматели столкнулись с проблемой значительного снижения стоимости вторсырья в России в связи с введенными санкциями, что мгновенно сказалось на рентабельности бизнеса по сбору вторсырья.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов отметил необходимость развития переработки внутри республики путем создания местного производства из вторсырья.

По словам первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Максима Карбушева, ведомство планирует поддерживать предпринимателей, внедряющих повестку ESG, в виде пониженной ставки по микрозаймам, льготного кредитования предпринимателей, которые занимаются заготовкой, переработкой вторсырья.

По итогам дискуссии принято решение, что Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я) совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) разработают план поддержки бизнеса, специализирующегося заготовкой либо переработкой вторсырья.