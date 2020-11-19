В Якутии разработают единый сайт сельских домов культуры

Сайт возьмут за образец для внедрения в других регионах России.

Сайт, который объединит районные дома культуры (ДК) Якутии в единую информационную систему для модернизации и обратной связи с жителями, создадут за счет Фонда президентских грантов. В будущем сайт как образец внедрят в других субъектах РФ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минкультуры Якутии.

«Якутия участвует в исследовательском проекте «Идентичность в типовом», который выиграл в этом году в конкурсе Фонда президентских грантов. Благодаря этому сотрудничеству ведется разработка пилотного сайта, который объединит в себе все дома культуры в республике. Это не только систематизирует сведения о состоянии этих учреждений, многие из которых были построены в советские времена, но и будет служить площадкой для предложений по изменению и модернизации домов культуры», — сказали в министерстве.

Далее этот сайт будет взят за образец для внедрения в других регионах страны. На портале каждый сельский дом культуры будет иметь свой раздел с данными о состоянии материально-технической базы, там будет размещаться информация о проводимых мероприятиях, услугах и деятельности местных клубных формирований.

«Жители смогут предлагать новые форматы работы, способы улучшения условий в учреждении. Такая площадка для обсуждения должна помочь в принятии решений по приобретению нового оборудования, проведению ремонтных работ, расширению творческого арсенала и репертуара. Также эти данные позволят собрать информацию для участия ДК в федеральных и республиканских грантовых конкурсах», — добавили в пресс-службе.

Якутия имеет одну из крупнейших региональных сетей домов культуры, там работает более 480 учреждений.

Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.