В Якутии разработана программа по охране психологического здоровья

Проблемы здоровья, вопросы участия женщин в формировании здорового будущего, вклад в развитие регионов, организация эффективного межведомственного взаимодействия всего социального блока страны (а в социальном блоке женщин значительно больше) – такова основная повестка дискуссии «Здоровые города: вклад женщин в развитие регионов», состоявшейся 5 октября в рамках марафона «Здоровье женщин – благополучие нации» третьего Евразийского женского форума.

Благодаря онлайн-формату марафон собрал обширную аудиторию участниц, реализующих проекты по здоровьесбережению. Представлены региональные социально-ориентированные проекты для масштабирования в других регионах.

Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина презентовала Программу по охране психологического здоровья населения Республики Саха (Якутия) на 2021 – 2025 годы. Ольга Балабкина подчеркнула, что Якутия стала одним из первых регионов, в которых утверждена программа психологического здоровья.

Поручение о развитии психологических служб республики было дано главой Якутии Айсеном Николаевым в 2020 году. Результаты социологического исследования показали, что на сегодня в республике 93,8 % населения не пользуется услугами психологов.

«Не только у населения республики, в принципе, у большинства россиян отсутствует мотивация для обращения к психологам – люди стараются решать порой очень сложные психологические проблемы на уровне разговоров с близкими и знакомыми. Сегодня рынок психологических услуг находится на стадии становления, основными клиентами являются небольшой процент представителей молодёжи и женщины», – сказала Ольга Балабкина.

Но в современном мире без помощи специалиста-психолога, который поможет справиться со стрессовыми ситуациями и наладить отношения с собой и окружающими, не обойтись. Чтобы повысить лояльность и доверие населения к психологам и консолидировать деятельности психологических служб республики была разработана и принята эта программа.

Программа содержит четыре раздела. Так, в раздел «Оказание психологической помощи семьям и несовершеннолетним» включены проведение с родителями занятий о психологических особенностях развития детей и подростков, мероприятия по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; тренинги, дискуссионные круглые столы, индивидуальные психологические консультации для профилактики деструктивного поведения и формирования позитивного мышления. Социально-ориентированные некоммерческие и волонтёрские организации будут вовлекать подростков и молодёжь в социально-позитивную активность.

Одним из основных направлений станет совершенствование системы социально-психологической реабилитации и сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, будут проводиться мероприятия, направленные на устранение отрицательных последствий внутрисемейных конфликтов. И это не весь спектр мероприятий, включённых в этот раздел, всего их 15 с чёткими целевыми показателями эффективности и охвата населения.

В раздел «Охрана психологического здоровья трудоспособного населения» включены мероприятия по профилактике психологического выгорания (постковидного синдрома) работников и переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), психологическая поддержка безработных граждан и создание сети психотерапевтических кабинетов в г. Якутске и девяти крупных районах Якутии.

Также программа содержит разделы «Психологическое здоровье пожилых людей, инвалидов и совершеннолетних лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» и «Организационно-методическая поддержка специалистов в сфере психологического здоровья населения».

На базе Центра социально-психологической поддержки семьи и молодёжи будет создан Центр компетенций по общей координации работы и методическому сопровождению психологических служб на территории Республики Саха (Якутия). Центр уже сегодня проводит очень большую работу. «На их базе работают республиканский и детский телефоны доверия, мобильная кризисная служба по оказанию помощи детям, подвергшимся жестокому обращению. Психологи Центра выезжают и работают со всеми попавшими в экстренные и кризисные ситуации», – сказала вице-премьер.

Ольга Балабкина выразила уверенность, что принятая Программа по охране психологического здоровья населения республики даст большой толчок в оказании качественных и доступных психологических услуг населению, профилактике многих психологических проблем. «Уверена, что такие программы будут приняты и в других регионах страны», – резюмировала заместитель председателя правительства Якутии.

Евразийский женский форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. 13–15 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге Форум проходит в третий раз. Организаторами Форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.