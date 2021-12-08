В Якутии разработан метод быстрой постановки диагноза COVID-19

Российский технологический старт-ап — компания «Сайберия» из Якутии разработала методы анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта для быстрой и точной постановки диагноза при COVID-19 и инсультах. Компания уже внедрила и тестирует свою разработку в нескольких регионах России, теперь планирует выйти на рынки Северной Америки и Азии. Проект участвует в премии «Звезда Дальнего Востока».

Сам метод анализа снимков был разработан в 2019 году, уже в 2020 году его успешно применили для прикладных задач по выявлению узелковых образований легких и для выявления признаков вирусной пневмонии COVID-19. В 2021 году «Сайберия» применила свои наработки для обнаружения признаков острого нарушения мозгового кровообращения, таких как ишемический и геморрагический инсульт. В августе завершилось обучение модели искусственного интеллекта по сегментации головного мозга на снимках компьютерной томографии. Это позволит проводить автоматизированную оценку ишемического инсульта головного мозга для быстрого реагирования.

Разработанный метод анализа снимков позволяет врачу в течение 15 секунд получить на экране компьютера размеченный снимок, благодаря чему врач может сделать более точный диагноз за меньший промежуток времени. Точность таких «автоматических» исследований достигает до 98,5%. Разработка помогает снижать нагрузку на рентген кабинеты и тем самым повышать качество услуг.

На сегодняшний день разработка внедрена в 4 медицинских организациях Якутии. С учетом напряженной эпидемиологической ситуацией, в декабре текущего года компания решила предоставить бесплатные лицензии для использования другим регионам России.

Инновационная разработка «Сайберии» имеет большой экспортный потенциал. В апреле компания успешно прошла международную программу по инновационному предпринимательству YEDI International Program. На сегодняшний день в партнерстве с общественной организацией YEDI (York Entrepreneurship Development Institute, Канада), «Сайберия» намерена выйти на рынок Канады и пройти сертификацию своей продукции для старта продаж в Северной Америке.

Кроме того, в июне «Сайберия» стала участником Тайваньской программы для технологических стартапов по выходу на рынок Азии A2T (Access to Taiwan). Она предусматривает проведение нескольких акселераторов и обеспечивает взаимодействие с крупными корпорациями, инвесторами и отраслевыми экспертами, что позволит реализовать тестовый вход на рынок Тайваня и, в перспективе, других стран Азии.

ООО «Сайберия» также является резидентом Технопарка «Якутия». В ноябре технопарк посетил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, где ему представили разработки компании. Он также отметил, что Якутия стала регионом-лидером в ДФО в сфере высоких технологий.

«В секторе высоких технологий в Якутии работают более 3,5 тыс. человек. Ещё три года назад эта цифра составляла 1,5 тыс. человек. Задача, которую ставят перед собой власти республики, – выйти к 2024 году на 10 тыс. человек. Благодаря этому появятся новые высокооплачиваемые рабочие места. Усиление этого сектора дает не только стимул для отдельного бизнеса, но перспективы развития технологий, а значит, перспективы развития всей нашей страны. Технологии, разработанные в технопарках, в лабораториях Якутии, используются в медицине, разрабатываются востребованные во всем мире компьютерные игры. Идёт работа по целому ряду направлений», – сказал вице-премьер.

Проект «Сайберии» участвует в премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Технологические новации». В ней представлены проекты предпринимателей, которые развивают и внедряют современные технологии в регионах Дальнего Востока.

Общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами Премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов.

Награды вручаются гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в ускоренное развитие дальневосточных регионов, в нескольких номинациях, среди них: «Стратегическое развитие», «Управленец», «Лучший работодатель», «Развитие территории», «Бизнес-действие» и «Открытость».

Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Церемония награждения состоится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» 9 декабря 2021 года. Генеральный партнер премии: ВЭБ.РФ. Официальный партнер премии: ООО «УК «Колмар».