В Якутии разрабатываются меры в поддержку мобилизованных предпринимателей

Правительство Якутии вносит изменения в постановление «О порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об этом сегодня на брифинге сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Альбина Кычина.

По ее словам, существенное изменение коснется сроков исполнения обязательств по грантам предпринимателями, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Появится возможность приостановления исполнения обязательств по соглашению о грантовой поддержке на срок прохождения военной службы, также впоследствии будут продлены сроки достижения результатов, или уменьшены их значения. Если предприниматель решит отказаться от гранта, это не повлечет за собой никаких штрафных санкций», – сообщила Кычкина.

Кроме того, предлагаются меры поддержки арендаторам государственного имущества на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. В числе арендаторов указаны и субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Данные меры поддержки могут послужить существенным подспорьем для семей предпринимателей», – считает уполномоченный по правам предпринимателей в республике.

Кроме этого, у предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации или оказывающих добровольное содействие Вооруженным Силам РФ, появится возможность получения отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы. Также правительством Якутии им будет предоставлена возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)