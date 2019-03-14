В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров

В Якутии будет принята концепция развития целевой подготовки кадров с планом мероприятий на 2019-2022 годы и целевым видением до 2024 года. Об этом речь шла в рамках коллективной работы по разработке кейса подготовки кадров на условиях целевой подготовки для предприятий республики.

В обсуждениях приняли участие не только органы исполнительной власти и представители вузов, но и выпускники, студенты, а также потенциальные работодатели, которые рассказали, каким должен быть выпускник-целевик.

«В области подготовки кадров с Минобрнауки Якутии мы сотрудничаем достаточно давно. Если мы ежегодно трудоустраиваем на работу около 50 выпускников, 10 из них являются кадрами, обученными по целевой подготовке. Молодежь, обучившаяся за пределами республики, как правило, отличается перспективностью, креативностью. Большим плюсом при трудоустройстве в нашу компанию является наличие какой-то профессии, помимо основного обучения, так как нам требуются в основном специалисты на производстве. Единственная загвоздка в том, что не все хотят по завершении обучения в центральных городах ехать в районы республики, в отдаленные населенные пункты», — сообщает главный эксперт управления по работе с персоналом ПАО «Якутскэнерго» Валентина Попова.

Первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный назвал ряд существующих на сегодняшний день проблем – это и принятие ответственности работодателя за трудоустройство выпускника, и разработка предприятиями прогноза потребности регионального рынка труда, а также бесперспективность решения социальных потребностей выпускников, прежде всего, возможности приобретения жилья по причине отсутствия социальных гарантий и низкой заработной платы, предлагаемой работодателями. «Дело в том, что существует несколько вариантов обучения, есть вариант целевого приема, есть вариант целевой подготовки. И, к сожалению, в новых изменениях федерального законодательства наши предприятия не всегда разбираются. На самом деле при трудоустройстве ответственность несет и работодатель тоже. Он просит у государства подготовить для него специалистов, не неся при этом никаких расходов, но он гарантирует, что человек приходит и делает общественно полезное и нужное дело на конкретном рабочем месте. Кроме того, есть сложность, связанная с прогнозом потребности, многие предприятия не готовы делать прогноз в глубину 3 и более лет», — отметил он.

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, говоря о ранней профориентации и квалификации выпускников, отметил, что цепочку подготовки высококвалифицированных кадров начинать как можно раньше и заканчивать поздно. «Когда выпускник становится высококвалифицированным специалистом? Окончил вуз и трудоустроился на работу? На самом деле нет, надо с ним работать и целевым образом повышать его квалификацию с тем, чтобы он на рынке труда занял соответствующее место и лидирующее положение для того, чтобы вести нашу экономику», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в рамках обсуждения отмечены и уже готовые кейсы целевой подготовки, которые успешны и апробированы в течение нескольких лет, в том числе и отраслевые профориентационные конкурсы, позволяющие подбирать мотивированных ребят в школьном возрасте и привязывать их сразу к рабочим местам, такие как «Будущий дипломат», «Моя профессия IT», «Мое будущее – ЖКХ». Кроме того, продемонстрированы кейсы Многофункционального центра, который активно работает по всей республике, целый ряд кейсов, примеров подготовки под конкретные предприятия, которые озвучены СВФУ им. М.К. Аммосова, а также кейсы Акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк».

По итогам проведенного мероприятия и с учетом поступивших предложений будет дорабатываться проект концепции целевой подготовки, нацеленной на формирование креативного ядра кадровой экономики.