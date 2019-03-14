АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.59
 74.02
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2019, 0:00
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
13.03.2019, 23:58
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
«Синема — Центр» отметил 10-летие
13.03.2019, 23:51
Культура & Образование
В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров
13.03.2019, 23:49
Культура & Образование
В Якутске обсуждают вопросы дошкольного образования
13.03.2019, 23:45
Политика
Резонанс
Известный якутский политик в шоке: Есть надо меньше
13.03.2019, 22:54
Общество
Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР
13.03.2019, 22:51
Светская хроника
Фотофакт
Известная якутянка переехала в Москву
13.03.2019, 22:44
Происшествия
Резонанс
Продолжение скандала: Владимир Ильич возмущен якутскими следователями
13.03.2019, 18:00
Якутия
В Якутии будет отремонтировано шесть спортзалов
13.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Вечер памяти основоположника театрального-декорационного искусства Якутии Георгия Туралысова
13.03.2019, 17:30
Общество
График плановых работ энергетиков на 14 марта
13.03.2019, 17:17
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор банде наркодилеров
13.03.2019, 17:10
Общество
15 марта завершится приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов
13.03.2019, 16:55
Якутск
Афанасий Алексеев – победитель премии «Якутянин года-2018. Якутск»
13.03.2019, 16:40
Культура & Образование
ТЮЗ приглашает отпраздновать международный день детского театра
13.03.2019, 16:25
Культура & Образование
Освоение якутской Арктики: вопросы миграции и мобильности
13.03.2019, 16:10
Культура & Образование
«Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов»
13.03.2019, 15:55
Общество
Анонс
Как Якутия отметит «Крымскую весну» 18 марта
13.03.2019, 15:39
Культура & Образование
Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии
13.03.2019, 15:26
Происшествия
Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски
13.03.2019, 15:12
Общество
В Жатае идет подготовка к строительству высокотехнологичной судоверфи
13.03.2019, 15:04
Якутия
Комплекс «Земля Олонхо» в Якутске — проект республиканского значения
13.03.2019, 14:54
Политика
Механизмы управления землями сельхозназначения
13.03.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве
13.03.2019, 14:15
Происшествия
Ящик пива обойдется парню в знакомство с уголовным делом
13.03.2019, 14:00
Происшествия
Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине
13.03.2019, 13:30
Общество
С чем вам точно не стоит спешить
13.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Олонхо дойдутун оҕотобун
13.03.2019, 12:49
Происшествия
Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая
13.03.2019, 12:37
Происшествия
Черное дело произошло в столице Якутии
13.03.2019, 12:23
Якутск
Остро стоит в Якутске проблема вывоза мусора и снега
13.03.2019, 12:13
Происшествия
Криминал в ТЦ Якутска
13.03.2019, 12:02
Якутск
За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега
13.03.2019, 11:48
Культура & Образование
Профессора Якутской ГСХА организовали профориентационную работу
13.03.2019, 11:36
Происшествия
Дети Якутска под угрозой
13.03.2019, 11:24
Судебная хроника
В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле
13.03.2019, 11:09
Политика
Якутия первой поддержала законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
13.03.2019, 10:56
Культура & Образование
Юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии»
13.03.2019, 10:44
Происшествия
С нарушениями кормили детей и студентов в Якутии
13.03.2019, 10:29
Культура & Образование
Сенсация
Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии
13.03.2019, 10:15
Судебная хроника
Якутская автошкола закрыта за грубые нарушения
13.03.2019, 10:03
Опрос
Резонанс
Кто станет новым прокурором Якутии?
13.03.2019, 9:51
Спорт
Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии
13.03.2019, 9:37
Судебная хроника
Коррупция — бич чиновников Якутии?
13.03.2019, 9:24
Якутск
Жители пригородных сел Якутска обеспокоены
13.03.2019, 9:11
Судебная хроника
Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?
13.03.2019, 9:00
Происшествия
Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии
13.03.2019, 7:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
13.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
13.03.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения директора театра и звезды эстрады
13.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019
12.03.2019, 23:21
Светская хроника
Фотофакт
Якутский олигарх приценивается к яхте?
12.03.2019, 21:52
Официально
Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей
12.03.2019, 21:23
Якутия
Погода в Якутии на завтра
12.03.2019, 20:59
Происшествия
Видео
Жесткое ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 20:39
Общество
Фотофакт
В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»
12.03.2019, 20:23
Культура & Образование
Instagram
Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу
12.03.2019, 19:55
Происшествия
Фотофакт
Серьезное ДТП в Якутске
12.03.2019, 19:18
Общество
Видео
Youtube
Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию
12.03.2019, 18:58
Экономика
Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент
12.03.2019, 18:42
Спорт
Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic
12.03.2019, 18:22
Путешествия
Королевский отдых в заливе Ялунвань
12.03.2019, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 13 марта
12.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната
12.03.2019, 17:43
Происшествия
В Якутии семейная пара напала на полицейского
12.03.2019, 17:28
Происшествия
В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси
12.03.2019, 17:15
Спорт
Испанский велосипедист прибыл в Момский район
12.03.2019, 16:52
Происшествия
Экстра
Резонанс
Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
12.03.2019, 16:17
Происшествия
Экстра
В Якутске задержали хулигана, сообщившего о бомбе в аэропорту
12.03.2019, 16:02
Происшествия
В Якутии мужчины протаранили ворота экс-бутлегера
Архив новостей
Культура & Образование
13 марта 2019, 23:51
49

В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров

В Якутии будет принята концепция развития целевой подготовки кадров с планом мероприятий на 2019-2022 годы и целевым видением до 2024 года. Об этом речь шла в рамках коллективной работы по разработке кейса подготовки кадров на условиях целевой подготовки для предприятий республики.

В обсуждениях приняли участие не только органы исполнительной власти и представители вузов, но и выпускники, студенты, а также потенциальные работодатели, которые рассказали, каким должен быть выпускник-целевик.

«В области подготовки кадров с Минобрнауки Якутии мы сотрудничаем достаточно давно. Если мы ежегодно трудоустраиваем на работу около 50 выпускников, 10 из них являются кадрами, обученными по целевой подготовке. Молодежь, обучившаяся за пределами республики, как правило, отличается перспективностью, креативностью. Большим плюсом при трудоустройстве в нашу компанию является наличие какой-то профессии, помимо основного обучения, так как нам требуются в основном специалисты на производстве. Единственная загвоздка в том, что не все хотят по завершении обучения в центральных городах ехать в районы республики, в отдаленные населенные пункты», — сообщает главный эксперт управления по работе с персоналом ПАО «Якутскэнерго» Валентина Попова.

Первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный назвал ряд существующих на сегодняшний день проблем – это и принятие ответственности работодателя за трудоустройство выпускника, и разработка предприятиями прогноза потребности регионального рынка труда, а также бесперспективность решения социальных потребностей выпускников, прежде всего, возможности приобретения жилья по причине отсутствия социальных гарантий и низкой заработной платы, предлагаемой работодателями. «Дело в том, что существует несколько вариантов обучения, есть вариант целевого приема, есть вариант целевой подготовки. И, к сожалению, в новых изменениях федерального законодательства наши предприятия не всегда разбираются. На самом деле при трудоустройстве ответственность несет и работодатель тоже. Он просит у государства подготовить для него специалистов, не неся при этом никаких расходов, но он гарантирует, что человек приходит и делает общественно полезное и нужное дело на конкретном рабочем месте. Кроме того, есть сложность, связанная с прогнозом потребности, многие предприятия не готовы делать прогноз в глубину 3 и более лет», — отметил он.

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, говоря о ранней профориентации и квалификации выпускников, отметил, что цепочку подготовки высококвалифицированных кадров начинать как можно раньше и заканчивать поздно. «Когда выпускник становится высококвалифицированным специалистом? Окончил вуз и трудоустроился на работу? На самом деле нет, надо с ним работать и целевым образом повышать его квалификацию с тем, чтобы он на рынке труда занял соответствующее место и лидирующее положение для того, чтобы вести нашу экономику», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в рамках обсуждения отмечены и уже готовые кейсы целевой подготовки, которые успешны и апробированы в течение нескольких лет, в том числе и отраслевые профориентационные конкурсы, позволяющие подбирать мотивированных ребят в школьном возрасте и привязывать их сразу к рабочим местам, такие как «Будущий дипломат», «Моя профессия IT», «Мое будущее – ЖКХ». Кроме того, продемонстрированы кейсы Многофункционального центра, который активно работает по всей республике, целый ряд кейсов, примеров подготовки под конкретные предприятия, которые озвучены СВФУ им. М.К. Аммосова, а также кейсы Акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк».

По итогам проведенного мероприятия и с учетом поступивших предложений будет дорабатываться проект концепции целевой подготовки, нацеленной на формирование креативного ядра кадровой экономики.

Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Эксклюзив
Светская хроника
13.03.2019

«Синема — Центр» отметил 10-летие

Общество
13.03.2019

Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР

Судебная хроника
13.03.2019

В Якутии вынесен приговор банде наркодилеров

Якутск
13.03.2019

Афанасий Алексеев – победитель премии «Якутянин года-2018. Якутск»

Культура & Образование
13.03.2019

Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии

Происшествия
13.03.2019

Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски

Происшествия
13.03.2019

Ящик пива обойдется парню в знакомство с уголовным делом

Происшествия
13.03.2019

Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая