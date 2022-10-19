19.10.2022
10:30
910

Происшествия

В Якутии разоблачили махинации бухгалтера

Прокуратура Среднеколымского района Якутии утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера одного из государственных казенных учреждений. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера учреждения, с целью улучшения своего материального положения, незаконно оформила на свое имя ряд фиктивных платежных поручений на различные суммы о выплате ей отпускных и сумм проезда к месту отдыха и обратно, после чего, посредством удаленного доступа, через сеть «Интернет» направила их для оплаты в казначейский отдел Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

На основании данных документов ей перечислены денежные средства в общей сумме 830 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия сумма причиненного преступлением ущерба обвиняемой возмещена в полном объеме.

Уголовное дело расследовано начальником следственной группы Отделения МВД России по Среднеколымскому району. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх