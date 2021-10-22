В Якутии разоблачено особо крупное мошенничество

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности cледственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) доказана вина 5 жителей республики, которые осуществили хищение газового конденсата на общую сумму порядка 3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Якутии совместно с коллегами из ОМВД России по Вилюйскому району установлено, что на территории Вилюйского района 4 работников одной из топливно-энергетических компаний совершили хищение более 122 тысяч литров газового конденсата при пособничестве ранее судимого местного жителя, который осуществлял реализацию похищенного.

Злоумышленники согласовывали свои преступные действия и их конспирацию в зависимости от служебного положения каждого участника организованной группы, маскируя каждый этап хищения под производственные процессы предприятия, чтобы остальные работники предприятия, выполнявшие их указания, не догадывались о преступном характере действий членов организованной группы.

Уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» с обвинительным заключением было направлено в суд. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил троих из подсудимых к назначению наказания в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Двое подсудимых осуждены к лишению свободы условно с испытательным сроком на 2 года.