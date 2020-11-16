В Якутии разгорелся пожар в жилом доме

Возгорание произошло в жилом доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района республики, передает телеканал «Якутия 24». «Пожар действует в жилом доме. Информации о погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Огнеборцы выехали на тушение возгорания.

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