16.11.2020
17:45
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Происшествия

В Якутии разгорелся пожар в жилом доме

Возгорание произошло в жилом доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района республики, передает телеканал «Якутия 24».

«Пожар действует в жилом доме. Информации о погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Огнеборцы выехали на тушение возгорания.

Фото: Якутия24
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-zhilom-dome-v-megino-kangalasskom-rajone-yakutii
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