В Якутии раздали киногранты

Победителям конкурса на предоставление из государственного бюджета Якутии субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства 21 декабря вручил сертификаты. От имени правительства республики их поздравил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер Сергей Местников.

«В последние годы в республике динамично развивается киноотрасль. Глава Якутии Айсен Николаев лично уделяет пристальное внимание вопросам поддержки кинопроизводства. По его решению, начиная с 2020 года, из бюджета республики будут выделяться субсидии, грантовая поддержка кинопроизводству. Несмотря на то, что много средств направляется на борьбу с пандемией коронавируса, выделено финансирование и проведён конкурс», — отметил Сергей Местников.

Зампред правительства сообщил, что на участие в конкурсе поступило 46 заявок. Республиканская конкурсная комиссия из них отобрала лучшие, три из которых относятся к анимации и детскому кино. Вице-премьер отметил, что на встрече с главой республики по вопросам развития кино, Ил Дархан указал уделить особое внимание этим направлениям. Айсен Николаев также дал поручение провести работу по укреплению материально-технической базы компании «Сахафильм». Сергей Местников сказал, что данная база будет доступна всем кинопроизводителям республики.

«Мы должны культивировать не только само производство, но и показ кино по всей республике. Сегодня Якутская киносеть проводит работу с муниципальными образованиями в данном направлении, и наша обязанность оказать поддержку развитию кинопроката внутри региона для того, чтобы население приобщалось через кино к культуре и духовности», — озвучил Местников.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов пожелал кинематографистам исполнения всех планов, чтобы их продукция в следующем году появилась на экранах республики и страны.

Сертификат в направлении «Авторское кино» (1 млн 698 тыс. рублей) вручен Ивану Сивцеву (фильм «Белый ангел тундры»); в направлении «Экранизация произведений якутской литературы» (3 млн 196 тыс. рублей) Константину Тимофееву (фильм «Лоокуут уонна Ньургуhун»); в направлении «Анимационное кино» (1 млн 498 тыс. рублей) Евгению Осипову (фильм «Whisper of the wind» (Шепот ветра)); в направлении «Анимационное кино» (998 тысяч рублей) Семену Ермолаеву (фильм Тойтой Боотур»); в направлении «Детское кино» (5 млн 496 тыс. рублей) Дмитрию Давыдову (фильм «Песни лета»); в направлении «Дебютное кино» (4 млн 994 тыс. рублей) Марианне Скрыбыкиной (фильм «Хаар Кынат»); в направлении «Документальное кино» (2 млн 117 тыс. рублей) Тамаре Обутовой (фильм «Кэт Марсден. Апокатастасис»).

От имени победителей конкурса на предоставление из государственного бюджета субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства с ответным словом выступил режиссёр Дмитрий Давыдов. Он поблагодарил главу и правительство республики за поддержку кинопроизводства и пожелал своим коллегам успехов в дальнейшей работе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.