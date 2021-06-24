В Якутии раздали гранты на кино

В Якутии подвели итоги конкурса на предоставление субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Рассмотрение заявок состоялось 18 июня. Общая сумма составила 30 млн. руб.

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ провел заседание республиканской комиссии по определению победителей отбора по предоставлению из государственного бюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства провел. Вице-премьер напомнил, что в 2020 году по поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА состоялся первый конкурсный отбор на предоставление из регионального бюджета субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.

За последние десять лет якутские кинематографисты добились впечатляющих успехов. Интерес к якутскому кино неизменно растет, о чем свидетельствуют призы на престижных кинофестивалях. Главой республики поставлена задача оказывать системную поддержку кинематографу. В настоящее время разрабатывается стратегия развития индустрии до 2035 года с краткосрочным планом до 2025 года.

В работе комиссии также приняли участие министр культуры и духовного развития Юрий КУПРИЯНОВ, кинематографисты из Москвы Иван БОЛОТНИКОВ, Филипп АРБЮТИН, Дмитрий ЯКУНИН, подключившиеся в режиме видео связи.

Конкурсная комиссия рассмотрела 16 проектов по восьми направлениям: авторское, дебютное, анимационное, детское, документальное кино, экранизация произведений якутской литературы, совместное кинопроизводство с российскими и зарубежными кинокомпаниями, продвижение фильмов на российские и международные кинофестивали, кинорынки. Добавим, что субсидии предоставляются на финансовое обеспечение производства, реализацию творческих проектов, связанных с прокатом, показом, завершением национальных фильмов.

Проекты представлены известными режиссерами: Дмитрием ДАВЫДОВЫМ, Степаном БУРНАШЕВЫМ, Михаилом ЛУКАЧЕВСКИМ, Эдуардом НОВИКОВЫМ, Алексеем РОМАНОВЫМ, также молодыми кинематографистами Никандром ФЕДОРОВЫМ, Николаем ТУДИ, Дианой ХУДАЕВОЙ, Дмитрием КОЛЬЦОВЫМ и т.д.

Режиссеры презентовали проекты картин разных жанров от фантастики до классических мелодрам, а также будущие мультфильмы на основе якутских сказок. Всего на конкурсный отбор поступила 21 заявка, на этапе рассмотрения документов было отклонено пять, как несоответствующих порядку предоставления субсидии, утвержденного постановлением правительства республики.

По итогам конкурса 30 млн руб были распределены следующим образом:

Направление «Авторское кино» — фильм «СпидСтар» (ИП Порядин Степан Викторович) — 4 871 854 руб.

Направление «Аннимационное кино» — мультфильм «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» (ИП Тимофеев Константин Прокопьевич) — 4 092 357 руб.

Направление «Дебютное кино» — фильм «Карина» (ИП Сиэгэн Марианна Львовна) — 9 134 726 руб.

Направление «Детское кино» — фильм «Там, где танцуют стерхи» (ООО «Сайсары Синема» Васильев-Лукачевский Михаил Григорьевич) — 4 262 872 руб.

Направление «Документальное кино» — фильм «Возрождение сакрального сооружения народа саха Мо5ол Ураьа» (Мо5ол Ураьа) (ЯРОО «Творческая группа «Кун о5олоро» Барабанова Сардана Николаевна) — 1 217 964 руб.

Направление «Продвижение фильмов на российские и международные

кинофестивали, кинорынки» — фильм «ЫТ» (ИП Давыдов Дмитрий Леонидович) — 330 409 руб.

Направление «Совместное кинопроизводство с российскими и зарубежными кинокомпаниями» — документальный фильм «Удаганка: Реальная история жизни девочки-шамана» (ИП Иванов Прокопий Владимирович) — 3 044 909 руб.

Направление «Экранизация произведений якутской литературы» — фильм «Олох амтана» (ИП Шишигин Семен Егорович) — 3 044 909 руб.