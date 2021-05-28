В Якутии разборки со стрельбой устроили в здании ТЦ

Один человек пострадал в результате стрельбы из травматического пистолета на территории одного из ТЦ в Нерюнгри, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Инцидент произошел утром 28 мая. Около 11.00 по местному времени поступило сообщение о том, что на территории ТЦ «Лимон» по улице Кравченко произошел конфликт между группами людей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. «Выяснилось, что владелец одной из расположенных на территории объекта торговых точек произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. Один из участников конфликта получил травму височной области», — говорится в сообщении.

Пострадавший в данное время находится в медучреждении. Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Оружие изъято и направлено на исследование.

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