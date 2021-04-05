В Якутии растет заболеваемость коронавирусом

Сегодня, 5 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19:

Якутск 19 случаев;

Нерюнгринском районе — 2 случая;

Вилюйском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Алданском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1037 исследований.

Всего с начала пандемии обработано 1 016 794 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 33702 случая заболевания COVID-19.

557 человек умерло.

По состоянию на 05.04.2021 в республику поступило 100 912 доз вакцин.

Первую вакцинацию получили 60 742 человек, в том числе 14 390 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию– 52 845 человек, в том числе 11 831 гражданин старше 60 лет.

Использовано 60,8 % от поступившей в республику вакцины.