В Якутии растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 5 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19:
- Якутск 19 случаев;
- Нерюнгринском районе — 2 случая;
- Вилюйском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Алданском районах — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1037 исследований.
Всего с начала пандемии обработано 1 016 794 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 33702 случая заболевания COVID-19.
557 человек умерло.
По состоянию на 05.04.2021 в республику поступило 100 912 доз вакцин.
Первую вакцинацию получили 60 742 человек, в том числе 14 390 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию– 52 845 человек, в том числе 11 831 гражданин старше 60 лет.
Использовано 60,8 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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