В Якутии растет сеть центров «Мой бизнес»

В республике наметилась тенденция роста количества предпринимателей, развивающих свое дело в секторе малого и среднего бизнеса. В Якутии зарегистрировано порядка 40 тысяч субъектов МСП. Ровно год назад в республике было 38 тысяч предпринимателей. Об этом сообщил вице-премьер Якутии Михаил Никифоров в ходе отчета органов исполнительной власти на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия24».

«Ограничительные меры, связанные с сложной эпидситуацией, сильно ударили по малому и среднему бизнесу. Чтобы противостоять этому предпринимателям была оказана масштабная государственная поддержка, в том числе свою эффективность в условиях пандемии показала информационно-консультационная поддержка бизнеса», — отметил Михаил Викторович.

По оценке Минпреда Якутии, образовательная поддержка пользуется спросом у предпринимателей не меньше, чем финансовая.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центром «Мой бизнес» проведено 729 информационно-образовательных мероприятий для 4 819 человек с участием экспертов и бизнес-коучей на актуальные темы предпринимательства. Проведено 80 образовательных мероприятий для 1500 человек в очной и дистанционной формах.

Центром оказано более 33 тысяч услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам – это разработка бизнес-плана, изготовление рекламно-полиграфической и упаковочной продукции, разработка ТЭО, продвижение продукции.

«На сегодняшний день сеть центров «Мой бизнес» с головным офисом в городе Якутске продолжает расширяться. В республике функционируют 19 центров оказания услуг «Мой бизнес», а также семь окон в городе Якутск. Это ещё раз доказывает, что национальный проект действительно помогает системно решать актуальные задачи малого и среднего бизнеса», — отметил и.о. министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев.

В прошлом году Центры оказания услуг «Мой бизнес» открылись в 4 районах республики — в Ленском, Оленекском, Чурапчинском и Булунском.

По итогам 2021 года Портал малого и среднего предпринимательства РС(Я) Portal.b14.ru признан одним из лучших порталов по информированию бизнеса в стране.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» — это место, где действующие предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Главной целью Центров является консультирование предпринимателей по вопросам создания и ведения бизнеса, также по мерам государственной и муниципальной поддержки. Все услуги Центра от подготовки бизнес-плана до оформления ЭЦП предоставляются бесплатно.