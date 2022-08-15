В Якутии растет профессионализм кадров детского движения

Ресурсный центр поддержки детских и молодежных социальных инициатив Республики Саха (Якутия) сообщает об успешном участии детских общественных объединений республики в конкурсе грантов главы Якутии А.С.Николаева.

Согласно распоряжению главы РС(Я) от 12 августа 2022 г. № 904-РГ стали известны имена победителей грантов на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия), в числе которых вошли детские общественные организации, предложившие интересные проекты с актуальной темой и эффективными механизмами.

«Победа детских организаций в серьезном и масштабном конкурсе – это показатель высокого профессионализма наших кадров – руководителей детских общественных объединений. Именно от их подготовленности, компетенций и менеджерских навыков зависит самостоятельность и ресурсное развитие детского движения на местах», – отмечает руководитель ресурсного центра и председатель Союза детских общественных объединений РС(Я) Геннадий Охлопков.

В 2020 году в структуре СДОО РС(Я) появился ресурсный центр, который свою работу, в первую очередь, направил на обучение кадров детского движения по разработке социальных проектов, организацию государственной регистрации детских НКО, созданию профессионального сообщества. Форумы, десанты, мастер-классы, семинары ресурсного центра дали свои положительные результаты. Ключевая идея – создавать новые возможности субъектам детского движения для укрепления финансовой самостоятельности и реализации детских социальных инициатив.

Как считает лидер детского движения Якутии Геннадий Охлопков в создании успешных проектов детскими организациями и систематизации их работы по участию в федеральных и региональных грантовых конкурсах основным механизмом стала реализация с 2021 года комплексного проекта СДОО РС(Я) по созданию сети «муниципальных проектных центров» на базе образовательных организаций. Благодаря проекту в 15 школах и учреждениях дополнительного образования Якутии появились пространства коллективной работы, сформированы команды из числа обученных кадров, составлены программы для проведения семинаров.

В ближайшее время в рамках деятельности ресурсного центра СДОО РС(Я) будет организован семинар-практикум с участием победителей нынешнего конкурса грантов, где коллеги поделятся опытом, советами и идеями. Информация о мероприятии будет опубликована дополнительно.

Еще раз от имени ресурсного центра поздравляем наши организации, их руководителей и проектных команд с достойной победой! Впереди их ждет увлекательная история – реализация задуманного.

Список детских общественных организаций – обладателей гранта главы Якутии 2022 года:

➖ Детская общественная организация «Сомого» (Единение) по развитию личностного роста учащихся Верхневилюйского улуса с проектом «Мобильная студия Арт лайф для детей с ОВЗ и инвалидностью» на сумму 441 906,00 руб.

➖ Детская региональная общественная организация по развитию и содействию детского движения «Кустук» (Радуга) Горного улуса с проектом «Развитие журналистики и блогерства в молодежной среде Единый информационный центр «Ситим» на сумму 482 658,00 руб.

➖ Детская общественная организация «Амма кэскилэ» («Будущее Амги») по развитию детских инициатив в Амгинском улусе с проектом «Красочный эко-забег «Amgarun» на сумму 848 439,00 руб.

➖ Детская общественная организация «Басхан» (Лидер) Хатырыкского наслега Намского улуса с проектом «Профориентационный центр «Вектор» для детей из малообеспеченных и многодетных семей» на сумму 493 313,00 руб.

➖ Детская общественная организация клуб «Фемида» имени М.В. Мегежекского Республики Саха (Якутия) с проектом «Просветительский марафон «Мы – за мир без коррупции!» на сумму 983 822,00 руб.

➖ Детская общественная организация клуб «Ларионовцы» Мегино-Кангаласского района с проектом «Я и другие» на сумму 350 000,00 руб.

➖ Детская общественная организация «Чурапчы кэскилэ — Будущее Чурапчи» Чурапчинского улуса с проектом «Создание детского нейропсихологического центра «Лучики солнца» для детей дошкольного и младшего школьного возраста в Чурапчинском улусе» на сумму 477 948,00 руб.