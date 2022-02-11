В Якутии растет число золотых свадеб!

Супруги Ларевы из Момского района сыграли золотую свадьбу

В Якутии с каждым годом увеличивается количество семейных пар, отмечающих «Золотую свадьбу». Так, за 2021 год приветственный адрес от главы республики получили 340 семей, а также вручено 240 знаков «Семейная доблесть» для супругов, проживших 50 и более лет в браке. Об этом рассказала первый заместитель руководителя управления ЗАГС по Якутии Туйаара Такасаева в ходе передачи «Диалог с властью» в радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха», сообщает ЯСИА.

Первый заместитель руководителя управления ЗАГС по Якутии Туйаара Такасаева рассказала о том, что с 2019 года вручается приветственный адрес от имени главы Якутии семейным парам, отмечающим юбилейную дату супружеской жизни (50 и более лет). В 2019 году таких приветственных писем было вручено в количестве 235 штук, а в 2021 году их получили 340 семейных пар. Также Управлением ЗАГС по Якутии учрежден знак «Семейная доблесть» для супругов, проживших 50 и более лет в браке. Так, в 2020 ведомственный знак получили 205 семей, а в 2021 — 240.

Она также отметила, что данная процедура носит заявительный характер. Заявление на получение знака и приветственных писем могут подать как сами супруги, так и их дети и другие родственники.