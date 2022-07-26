В Якутии растет число заболевших коронавирусом

На заседании Оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённом 26 июля заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной, поручено нарастить темпы вакцинации и ревакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Прозвучали рекомендации о ревакцинации спустя полгода после предыдущей прививки.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин отметил, что болезнь протекает сложнее и дольше у пациентов, не получивших прививки против COVID-19. «Все поступающие в больницу пациенты с новой коронавирусной инфекцией являются не вакцинированными. Сегодня в больницах в тяжёлом состоянии находятся пять больных новой коронавирусной инфекцией, из них один подключён к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Все они не получали вакцину от ковида», – подчеркнул Савин.

По словам первого замминистра, во всех медицинских организациях республики сформирован запас противовирусных и антибактериальных препаратов (антибиотиков) на три и более месяца, также запас лекарственных препаратов есть в аптеках.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Маргариты Игнатьевой, за последнюю неделю прирост заболеванием новой коронавирусной инфекцией составил 52%, в том числе городе Якутске – на 12,6%. «76% заболевших коронавирусом – это взрослые, 24% – дети и подростки. Основная доля заболевших приходится на взрослое население от 30 до 49 лет – 31,1%, в возрастной категории от 50 до 64 лет – 18,5% от числа заболевших», – сообщила она.

Маргарита Игнатьева отметила, что тестирование на COVID-19 показывает, что в республике начали циркулировать новые линии «омикрон»-штамма ВА4 и ВА5, которые уже дают в Якутии рост заболеваемости коронавирусом. «Эти подвиды коронавируса более контагиозны. Подчеркну – на территории Якутии заболевших новой разновидностью «омикрон»-штамма, получившего название «кентавр», нет. «Кентавр» – это другой вариант «омикрон»-штамма ВА2.75. В России первого заболевшего «кентавром» зафиксировали 19 июля, поэтому нужно соблюдать респираторный этикет, рекомендовать активнее ревакцинироваться», – подчеркнула руководитель Управления.

Ольга Балабкина дала поручения о соблюдении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Так, рекомендовано соблюдение масочного режима медицинским персоналом и социальными работниками в медицинских и социальных учреждениях. Особое внимание вице-премьер призвала уделить ревакцинации работников жизнеобеспечивающих предприятий, чтобы до начала отопительного сезона у них успел выработаться стойкий иммунитет. Также особого внимания требуют люди старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями, которые продолжают оставаться в «зоне риска» по заболеванию ковидом.