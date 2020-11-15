Коронавирус
В Якутии растет число случаев коронавируса
На 15.11.2020 г. выявлено 220 новых случаев COVID-19, в т.ч. 50 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 123 случая;
-Алданский район 9 случаев;
-Вилюйский и Мирнинский районы по 8 случаев;
-Анабарский и Горный районы по 7 случаев;
-Амгинский район 6 случаев;
-Аллаиховский и Верхневилюйский районы по 5 случаев;
-Мегино-Кангаласский, Оймяконский и Усть-Алданский районы по 4 случая;
-Жиганский, Ленский, Нюрбинский и Хангаласский районы по 3 случая;
-Верхоянский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Сунтарский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Булунский, Кобяйский, Таттинский и Усть-Майский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 5 907 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 716 746 тестов.
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