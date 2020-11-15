В Якутии растет число случаев коронавируса

На 15.11.2020 г. выявлено 220 новых случаев COVID-19, в т.ч. 50 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 123 случая;

-Алданский район 9 случаев;

-Вилюйский и Мирнинский районы по 8 случаев;

-Анабарский и Горный районы по 7 случаев;

-Амгинский район 6 случаев;

-Аллаиховский и Верхневилюйский районы по 5 случаев;

-Мегино-Кангаласский, Оймяконский и Усть-Алданский районы по 4 случая;

-Жиганский, Ленский, Нюрбинский и Хангаласский районы по 3 случая;

-Верхоянский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Сунтарский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Булунский, Кобяйский, Таттинский и Усть-Майский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 5 907 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 716 746 тестов.