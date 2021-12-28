В Якутии растет численность стерхов, бизонов, овцебыков — дирекция биологических ресурсов

Руководитель Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых территорий и природных парков Яков Сивцев в традиционном предновогоднем интервью подвел основные итоги уходящего 2021 года.

Особо охраняемые природные территории под особой охраной

— Начну с того, что в этом году природные парки «Момский» и «Синяя», которые являются одними из первых природных парков Якутии, отметили 25-летие с момента создания.

Количество ООПТ увеличивается, 1/3 территории Якутии отведена под систему особо охраняемых природных территорий. Такие показатели были достигнуты еще в 2017 году, в Год экологии в России, но постепенно мы выходим на качественный уровень, в том числе в вопросах организации охраны территорий. ООПТ в Якутии созданы во всех районах республики, за каждой закреплен один или несколько государственных инспекторов, которые ежедневно стоят на страже природы. За 2021 год госинспекторами проведено 853 рейдовых мероприятий на ООПТ. Несмотря на пандемию, рейды проходили по плану. Наши инспекторы своевременно прошли вакцинацию и продолжают проходить ревакцинацию от COVID-19. В ходе рейдов госинспекторами Дирекции выявлено правонарушений природоохранного законодательства и составлено протоколов об административных правонарушениях – 608, в том числе на территории ООПТ – 237. Также помимо контрольно-надзорных мероприятий госинспекторами Дирекции ведется работа по проведению биотехнических мероприятий на территории ООПТ, обустроили и обновили более 120 кормушек, для обновления солонцев ими заблаговременно были заготовлены 689 ц. сена и 5274 веников. Кроме того, силами состава госинспекторов Дирекции реализуется полномасштабное мероприятие по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета. На Дирекцию, кроме ООПТ регионального значения, возложена ответственность и за организацию и проведение полевых работ по ЗМУ на территории угодий общего пользования улусов (районов) республики. Наши госинспекторы на территории ООПТ регионального значения осуществили 2738 учетных маршрутов протяженностью 27 650 км, тем самым выполнение плана по зимнему маршрутному учету на ООПТ по республике составил 100,3 %, на территории охотничьих угодий общего пользования выполнение плана ЗМУ по республике также составил 102,1 %.

Госинспекторы на защите земель особо охраняемых природных территорий от лесных пожаров

— На госинспекторов в области охраны окружающей среды на ООПТ возложена огромная ответственность за сохранность этой уникальной и первозданной природной территории. На протяжении всего пожароопасного сезона наши госинспекторы принимали участие в тушении лесных пожаров. За прошедший пожароопасный период произошел ряд серьезных возгораний в крайне труднодоступных местностях. Благодаря усилиям мобильной бригады Дирекции, пожары были ликвидированы. В этом году было создано 11 мобильных бригад в составе 140 сотрудников Дирекции, ни один работник не остался в стороне, благодаря слаженной работе нам удалось отстоять объекты питомника лесных бизонов «Тыымпынай», расположенного на территории природного парка «Синяя», предотвратить распространение лесных пожаров на жемчужине Якутии – «Синских столбах» и другие особо охраняемые природные территории нашей республики. В борьбе с лесными пожарами нам пришлось использовать все ресурсы Дирекции, в том числе привлеченные силы из других районов. И несмотря на то, что подготовка к пожарам велась заблаговременно, в силу неблагоприятных погодных условий, пожароопасная обстановка на территории ООПТ сильно осложнилась, госинспекторы Дирекции 3 месяца держали оборону бесперебойно. Также материальный резерв Дирекции был израсходован полностью, так как возгорания были зафиксированы одновременно на нескольких ООПТ, сил и средств не хватало. Имеющихся средств недостаточно для реализации полноценных мероприятий по обеспечению противопожарного обустройства лесов. И, необходимо отметить, что в тушении пожаров очень вовремя подоспела помощь со стороны наших давних друзей и партнеров — Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, за что им большое спасибо. WWF России помог нам приобрести необходимую технику, инвентарь для борьбы с огненной стихией на охраняемой территории.

Биологическое разнообразие

— Дирекция биологических ресурсов успешно реализует такие проекты, как расселение овцебыков в арктической Якутии, «Медвежий патруль» совместно с WWF России и проекты с участием международных природоохранных организаций по реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии и охране белого журавля – стерха. Совместно с WWF России, Минэкологии Красноярского края, Институтом биологии СО РАН в Якутии ведутся усиленные работы по охране миграционных путей дикого северного оленя таймырской и лено-оленёкской популяций.

Большой интерес у жителей Якутии, да и со стороны приезжих туристов вызывают лесные бизоны.Лесные бизоны у нас содержатся в трех питомниках, это — «Усть-Буотама» в Хангаласском улусе, «Тымпынай» в Горном улусе и «Тумара» в Сунтарском улусе, а также в республиканском зоопарке «Орто-Дойду» и природном парке «Живые алмазы Якутии». Их общая численность увеличилась с 250 голов в 2020 г. до 290 в текущем году. Для сведения отмечу, что в 2021 г. родилось всего 40 телят. Мы ведем постоянный мониторинг состояния и территориального распределения животных как визуально, так и посредством системы спутникового слежения «Аргос».

Также продолжается активное расселение овцебыков, ареал их обитания охватывает все 5 тундровых районов Якутии. И в целях ускоренного образования устойчивых многочисленных группировок овцебыка необходимо организовать выпуски животных в Нижнеколымском и Усть-Янском улусах. Настоящая численность вида на территории республики сегодня составляет в пределах 5400 особей.

Еще добавлю, что в республике ведется реализация проекта «Сохранение восточной популяции белого журавля», отрадно, что численность стерха увеличивается. По данным Международного Фонда охраны журавлей численность стерха на зимовке в Китае в 2020 г. составила 5500 птиц. По сравнению с 2018 г. численность вида увеличилась на 1000 особей.

Помимо этого, наши госинспекторы во время контрольно-рейдовых мероприятий на побережье Восточно-Сибирского моря зарегистрировали около 28-30 особей белого медведя, разного возраста и пола, из них 11 — медвежата, родившиеся в текущем году. По данным многолетних наблюдений, данный показатель является продуктивным и стабильным.



О сохранении популяции дикого северного оленя. С браконьерами борется спецотряд «Запад»

— Спецотряд «Запад», специализирующийся на изучении и охране путей миграции дикого северного оленя проводит усиленные рейды, благодаря их четкой работе, в этом году удалось выявить 70 административных правонарушений, в ходе рейдов изъято 42 единицы охотничьего ружья, 20 туш северного дикого оленя. Спецотряд «Запад» за короткие два года доказал свою эффективность по выполнению задач по охране путей миграции диких тундровых оленей, в рамках которого идет тесное сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы WWF. Отмечу, что за весь период работы спецотряд «Запад» выявил свыше 200 правонарушений, изъяты более 50 туш незаконно добытых оленей и 6000 пантов с общим весом 5795 кг.

Регулирование численности волка

— По данным зимнего маршрутного учета в текущем году численность волка составила 7664 особей. Всего в республике по состоянию на 1 декабря 2021 г. добыто 471 волка. Волками затравлено 5584 оленей и 118 лошадей. Этот хищник представляет серьезную угрозу оленеводческим хозяйствам коренных малочислленных народов севера, занимающихся традиционной отраслью, и коневодческим хозяйствам. Сдерживать рост волка становится сложнее из-за недостаточного финансирования, так как текущий объем финансирования составил всего 2,0 млн.руб., здесь же возникает и не хватка ГСМ. Дирекцией биологических ресурсов принимаются все меры по регулированию численности волка. Для проведения мероприятий сформированы 25 специализированных бригад охотников на территории Алданского, Булунского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Олекминского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Алданского, Эвено-бытантайского и в центральной группе районов. Специалиазированным бригадам на сегодняшний день удалось добыть 75 волков. Также мы по мере возможности стараемся помогать бригадам охотников, наши специалисты консультируют их, проводим обучающие семинары среди охотников-волчатников и госинспекторов в области охраны окружающей среды на ООПТ.

Экопросвещение. Работа с детьми

— Многие запланированные мероприятия со сложившейся эпидемиологической ситуацией проходили в онлайн-пространстве. Наши специалисты проводили экологические уроки, которыми удалось охватить все актуальные даты экологического календаря, организовывались конкурсы. В этом году наши мероприятия охватили более 420 человек. В этом направлении тесно взаимодействуем с образовательными учреждениями и библиотеками. Также наши специалисты выступали на престижных семинарах и научно-практических конференция, в том числе международных.

Что ждет Дирекцию в 2022 году?

— Год действительно оказался сложным и очень насыщенным, он словно испытывал нас на прочность. Мы продолжаем работать, выполнять главные задачи, адаптировавшись к сложившимся изменениям из-за пандемии, пережили засушливое и жаркое лето, ставшее причиной серьезных лесных пожаров и на землях ООПТ. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года определены задачи по подготовке к предстоящему сезону, в том числе ставим вопрос увеличения объема средств на противопожарные мероприятия для приобретения пожарно-технического оборудования, организации тушение пожара на ООПТ республиканского значения.

А еще добавлю, что коллектив Дирекции биоресурсов очень осознанно и ответственно подошел к вопросу вакцинации от COVID-19, 91% сотрудников прошли вакцинацию, в данный момент продолжаем проходить ревакцинацию.

Одним из проблемных вопросов, который следует решить неотложно, это финансирование мероприятий по проведению зимнего маршрутного учета, регулирования численности волка, а именно, в части обеспечения ГСМ.

В 2022 году также мы планируем довести общую численность бизонов в республике до 335 голов. Будут проводиться и подготовительные мероприятия по созданию новых питомников в улусах республики.

Конечно, в связи с коронавирусом численность отдыхающих на ООПТ снизилась, работа в этом направлении ведется, и на сегодняшний день действуют семь договоров о взаимодействии в области развития экологического туризма. Надеюсь, что год наступающий в этом плане будет другим.

Трудности, можно сказать, мы преодолели и преодолеваем достойно, все поставленные задачи мы выполнили, и завершаем этот год быка на позитивной ноте.

Благодарность коллективу Дирекции биоресурсов

— Я хочу поблагодарить всех коллег за упорный труд, профессионализм, который они проявляли в течение всего года. Особую благодарность хочу выразить госинспекторскому составу учреждения за самоотверженный труд в пожароопасный сезон, качественную работу при проведении учетных работ, биотехнических мероприятий, а также специалистам за особую заботу о животных наших питомников. Мы в этом году многие важные решения принимали сообща. Работы много, уверен, что нашей дружной командой мы справимся.

И еще хочу поблагодарить руководство и коллектив Минэкологии Якутии, всех глав муниципальных образований, общественных организаций, работников научных учреждений, всех наших партнеров т неравнодушных к природе якутян за плодотворное сотрудничество.

Пусть 2022 год будет щедрым на добрые дела и радостные события.