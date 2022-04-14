В Якутии растениеводам помогут закупить семена для посева зерновых

Из-за санкций растениеводы республики столкнулись с повышением цен на семена картофеля и их транспортировку из других регионов. Для закупа необходимого объёма семян из бюджета республики дополнительно выделено свыше 54 млн рублей. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко во время совещания с сельхозпроизводителями.

Общая потребность в семенах зерновых и кормовых культур в республике составляет 4,6 тыс. тонн. По данным Россельхозцентра, в наличии у хозяйств имеется 1,7 тыс. тонн семян. Дополнительный объём поставят из других регионов.

Всего в республику под посев планируется поставить 3,7 тысяч тонн семян, и 1,8 тыс. из них или 48% уже доставлено до хозяйств.

«Необходимую помощь также окажет субсидирование сельхозтехники, в том числе зерноуборочных комбайнов. Цены на них и запчасти также возросли. Наше хозяйство планирует посев в 623 га. Без поддержки со стороны правительства сельхозпроизводителям республики будет сложно провести весенне-полевые работы», – сказала глава СХПК «Тумул» из Мегино-Кангаласского района Таисия Десяткина.

По поручению Андрея Тарасенко Минсельхоз республики рассмотрит вариант доставки сельхозтехники белорусского производства. Также премьер республики поручил разработать программу строительства зерноскладов для элитных и репродукционных запасов семян и поддержки предприятий по обеспечению необходимым объёмом горюче-смазочных материалов для сельхозтехники.

В условиях санкций одной из главных отраслей по импортозамещению является сельское хозяйство. Главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача увеличить производство местной продукции в республике.

Напомним, в этом году во всех категориях хозяйств республики запланирован посев сельскохозяйственных культур на площади 49,2 тыс. га, что на 1200 га больше, чем в прошлом году. Из них зерновые культуры будут засеяны на 10,7 тыс. га, кормовые культуры – на 30,5 тыс. га.