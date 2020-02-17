В Якутии рассмотрена корректировка госбюджета

На заседании правительства рассмотрена корректировка госбюджета Якутии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.

Параметры корректировки государственного бюджета Якутии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрены сегодня на заседании правительства республики, проведённом Владимиром Солодовым.

По словам министра финансов Якутии Валерия Жондорова, изменения, вносимые в закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», связаны с уточнением прогнозных показателей главными администраторами доходов госбюджета, уточнением безвозмездных поступлений, имеющих целевую направленность, наличием остатков средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2020 года, а также в целях финансового обеспечения приоритетных направлений. Так, по данным министра, акцизы увеличены на 2020 год на 564 млн рублей, в 2021 году на 465,7 млн. рублей и в 2022 году – 1 млрд 486 млн рублей.

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«Рассмотрены остатки средств государственного бюджета республики по состоянию на 1 января 2020 года. Это остатки дорожного фонда Якутии и инвестиционной программы. Свободный остаток, который можно перераспределить на приоритетные расходы, составляет 135 млн рублей. Кроме того, в конце декабря компанией «Русгидро» принято решение о выделении средств на выравнивание энерготарифов – более 12,5 млрд рублей», – сообщил Жондоров.

Инвестиционная программа республики на 2020 год составляет более 30 млрд рублей. По данным министра, значительную сумму в Инвестпрограмме занимают средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

«Кроме того, в первом уточнении рассмотрено порядка 170 млн рублей, которые потребуются на реализацию послания Президента России Владимира Путина в части ежемесячных выплат детям с 3 до 7 лет», – добавил он.

Кроме того, в корректировке прописаны изменения по государственным гарантиям.

«Предусмотрены дополнительные государственные гарантии для ГУП «ЖКХ РС(Я)» для начала реализации полигона по твёрдым коммунальным отходам в городе Якутске на 26-ом км. Вилюйского тракта. Также по обращению с животными предусмотрели в первой корректировке часть сумм – 43,5 млн рублей», – сказал Валерий Жондоров.

В итоге, объём доходов государственного бюджета республики на 2020 год увеличен на 11 млрд 857 млн рублей и составит по прогнозным показателям 219 млрд 277 млн рублей, в 2021 году – увеличен на 469 млн рублей и составит 201 млрд 210 млн рублей, в 2022 году – увеличен на 1 млрд 489 млн рублей и составит 203 млрд 463 млн рублей.

Общий объём расходов в 2020 году увеличивается на 16 млрд 345 млн рублей и составит 224 млрд 764 млн рублей, в 2021 году увеличивается на 469 млн рублей и составит 202 млрд 208 млн рублей, в 2022 году увеличивается на 1 млрд 489 млн рублей и составит 204 млрд 462 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета республики в 2020 году увеличивается на 4 млрд 488 млн рублей за счёт остатков средств на счёте на 1 января 2020 года и составит 5 млрд 486 млн рублей, в 2021 и 2022 годах параметры дефицита госбюджета не меняются.

На 1 января 2021 года объём государственного долга уменьшится на 2 млрд 330 млн рублей и составит 50 млрд 041 млн рублей; на 1 января 2022 года уменьшится на 2 млрд 117 млн рублей и составит 49 млрд 143 млн рублей; на 1 января 2023 года уменьшится на 2 млрд 027 млн рублей и составит 50 млрд 069 млн рублей.

