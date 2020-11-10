В Якутии рассмотрена кандидатура на пост министра

В ходе двадцать первого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва 10 ноября под председательством Петра Гоголева рассмотрена кандидатура Павла Иванова на пост министра имущественных и земельных отношений республики, внесённой в парламент главой Якутии Айсеном Николаевым.

Представляя Павла Владимировича, глава Якутии Айсен Николаев ознакомил народных избранников с биографией кандидата, рассказал о заслугах, направлениях работы. В частности, он отметил, что Павел Иванов свою трудовую деятельность начал с 2000 года после завершения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации с должности специалиста в Министерстве по делам народов и федеративным отношениям Якутии.

С 2002 по 2012 годы работал в управлении правовой экспертизы и информации, государственно-правовом управлении Аппарата Госсобрания (Ил Тумэн), с 2012 по 2018 год – начальником правового департамента Окружной Администрации города Якутска.

В июле 2018 года Павел Иванов был назначен исполняющим обязанности руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). В октябре 2018 года – первым заместителем Руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

«Благодаря умению планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать управленческие решения, Павел Владимирович эффективно организовывал правовое обеспечение деятельности Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), курировал внедрение проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной и муниципальной власти», — отметил Ил Дархан.

Глава также сообщил, что в случае дачи согласия на его назначение на должность министра имущественных и земельных отношений, приоритетными задачами будут совершенствование системы управления госимуществом, повышение качества корпоративного управления акционерными обществами с участием республики, оптимизация государственной собственности, оказание методической, практической и консультативной помощи органам местного самоуправления РС(Я), осуществление взаимодействия и сотрудничества с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти.

Айсен Сергеевич высоко оценил деятельность Павла Иванова и выразил надежду, что он и впредь будет уверенно справляться с поставленными задачами.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьевсообщил, что кандидатура Иванова Павла Владимировича на должность министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) была рассмотрена и поддержана на совместном заседании постоянных комитетов Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 10 ноября 2020 года.