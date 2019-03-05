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5 марта 2019, 10:30
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В Якутии рассмотрен ход реализации важных нацпроектов

На совещании 4 марта глава Якутии Айсен Николаев проверил ход исполнения ключевых задач реализации национальных проектов в сферах образования, науки и культуры.

Ил Дархан заострил внимание ответственных министерств и организаций на важности реализации нацпроектов по плану, без отставаний от графика. Раз в квартал глава региона будет лично проверять ход их реализации.

В составе нацпроекта «Образование» в Якутии реализуется 10 региональных проектов. Как подчеркнул Айсен Николаев, реализация мероприятий проектов призвана преобразовать саму систему образования.

«Мы должны создать цифровую образовательную среду, возможностями которой будут пользоваться все люди независимо от возраста, начиная со школьников и заканчивая гражданами старшего возраста», – отметил он.

Также Ил Дархан напомнил, что в рамках реализации национального проекта «Образование» будет частично решаться вопрос дефицита ученических мест в школах республики, особенно в городе Якутске. Планируется открытие новых школ и реконструкция действующих, повышение квалификации учителей.

По данным Министерства образования и науки, в целом потребность в строительстве и реконструкции школ с созданием новых мест по республике с учетом демографического прогноза с 2019–2024 годы составляет 30 635 мест.

В рамках обсуждения национального проекта «Наука» на совещании рассмотрен ряд перспективных проектов научных и образовательных организаций республики. Среди них – Международный центр по испытанию материалов, элементов техники и устойчивости живых систем на Полюсе Холода, Всемирный центр мамонта, Научно-испытательный центр по обеспечению устойчивости автомобильных дорог в криолитозоне, Научно-образовательный центр «ЭкоАрктика».

Айсен Николаев подчеркнул, что Указом Президента России Владимира Путина поставлена цель по ускорению технологического развития страны, реализация которой невозможна без развития науки. До конца месяца вместе с представителями научных и образовательных кругов будет принято решение, какой проект республика будет заявлять на федеральном уровне.

Напомним, что осуществление мероприятий нацпроекта «Наука» будет проходить на основании открытого конкурса среди научных и образовательных организаций регионов.

В рамках национального проекта «Культура» Якутия реализует три региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Запланировано строительство новых домов культуры и реконструкция действующих в сельской местности, развитие сети кинозалов, модельных библиотек, расширение спектра возможностей приобщения к культуре, в том числе благодаря созданию виртуальных концертных залов.

В совещании приняли участие спикер Госсобрания Ил Тумэн Пётр Гоголев, первый вице-спикер Александр Жирков, первый президент Якутии, государственный советник республики Михаил Николаев, президент Академии духовности Якутии Андрей Борисов.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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