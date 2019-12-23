23.12.2019
17:15
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Судебная хроника

В Якутии рассмотрели дело взяткодателя

Житель Мирного пытался подкупить сотрудника УФСБ.

Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, 1993 г.р., обвиняемого в даче взятки должностному лицу. 

Судом и следствием установлено, что в конце сентября 2019 года у обвиняемого возник умысел на передачу взятки в сумме 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Республике Саха (Якутия) за совершение заведомо незаконных действий — уничтожение протокола ранее проведенного личного досмотра, в ходе которого у мужчины обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством.

Однако сотрудник УФСБ доложил руководству о намерении злоумышленника, и после передачи денежных средств в помещении кафе торгового центра в г. Мирный, незаконные действия обвиняемого были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ. 

Свою вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал в полном объеме. 

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст.291 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.  

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, по факту приобретения наркотических средств в крупном размере, находится в производстве органа МВД.  

Фото: Открытые источники
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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