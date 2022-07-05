В Якутии рассматривают новые меры поддержки для семей с пятью и более детьми

В Якутии планируют расширить меры поддержки многодетных семей с пятью и более детьми и предоставить им право на получение жилищных сертификатов. Речь идёт о семьях, которые стоят в очереди на предоставление в собственность земельных участков. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с народными депутатами и руководителями профильных ведомств.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу снизить риски попадания многодетных семей за черту бедности и предусмотреть дополнительный комплекс мер по их поддержке.

«Совместно с депутатами мы рассматриваем дополнительные меры поддержки, которые позволят сократить очередь многодетных семей на предоставление земельного участка. Есть семьи, которые не готовы ждать очередь, им мы предложим жилищный сертификат или выплату, которую они могут сразу же направить на строительство, ремонт или первоначальный взнос», – отметил Андрей Тарасенко.

Формат, размер, порядок назначения и условия предоставления определят региональный Минтруд совместно с профильными ведомствами. Далее проект рассмотрят в Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я).

Напомним, на реализацию жилищной программы для семей с пятью и более детьми в Якутии за три года выделено почти 1,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году – 500 млн рублей. Сейчас в программе участвуют свыше 1800 семей. Всего в регионе проживает 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей.