В Якутии расследуют таинственное исчезновение молодого человека

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 21-летнего студента 1 курса Юридического колледжа СВФУ Никиты СЕРГЕЕВА.

Сообщение о розыске молодого человека поступило в органы внутренних дел от родственников 27 мая 2021 года. Близкие сообщили, что юноша ушел из дома 24 мая 2021 года и с тех пор не дает о себе знать.

25 мая 2021 на участке местности Табагинского мыса обнаружена автомашина марки «Nissan Tiida Latio» с государственным регистрационным номером А893МН14, на которой передвигался пропавший молодой человек. Результат проведенного осмотра автомашины, а также тот факт, что не местонахождение до сих пор не установлено, дает основание полагать, что в отношении юноши могло быть совершено преступление.

Следственные органы обращаются к якутянам с просьбой помочь в установлении местонахождения пропавшего юноши. Разыскивается Сергеев Никита Спартакович, 22.10.1999 г.р., официально не трудоустроен, студент 1 курса Юридического колледжа СВФУ, проживает по адресу: г. Якутск, ул. Бестужева Марлинского, д. 1/3, кв. 15. Рост — 1,8 метра, худощавого телосложения. Был одет: черная куртка, спортивные брюки, кроссовки.

Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, д. 2, каб. 210 к следователю СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я) Решетникову Алексею Александровичу. Телефон: 8 999 566 93 00.