В Якутии расследуется «лесное» дело

В Якутии возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории лесничества. Прокуратура Таттинского района совместно с ГКУ Республики Саха (Якутия) «Таттинское лесничество» провела проверку соблюдения законодательства о лесопользовании. Установлено, что на территории Таттинского участкового лесничества в нарушение Лесного кодекса Российской Федерации в отсутствие разрешительных документов произведена незаконная рубка деревьев породы лиственница. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Таттинского района.

Фото: SakhaLife.ru Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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