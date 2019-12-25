Происшествия
В Якутии расследуется «лесное» дело
В Якутии возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории лесничества.
Прокуратура Таттинского района совместно с ГКУ Республики Саха (Якутия) «Таттинское лесничество» провела проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.
Установлено, что на территории Таттинского участкового лесничества в нарушение Лесного кодекса Российской Федерации в отсутствие разрешительных документов произведена незаконная рубка деревьев породы лиственница.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Таттинского района.
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