В Якутии расследуется групповое изнасилование

В Нюрбинском районе произведен арест двоих ранее судимых мужчин, обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Следователем Нюрбинского межрайонного следственного управления СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей г. Нюрба, 26 и 31 года. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору, соединенном с угрозой убийством по отношению к потерпевшей.

По данным следствия, вечером 14 января 2020 года 21-летняя девушка встретилась с одним из обвиняемых и вместе с ним на улице распивала спиртные напитки. После чего злоумышленник предложил ей продолжить распитие алкоголя дома у его знакомого.

Девушка отправилась вместе с приятелем к его другу, где в ходе застолья мужчины вступили между собой в преступный сговор. Угрожая девушке убийством, один из мужчин демонстрируя нож, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Второй обвиняемый помогал соучастнику удерживать потерпевшую, и когда она перестала оказывать им сопротивление, также совершил ее изнасилование.

Воспользовавшись удобным моментом, девушка смогла выбежать из квартиры и сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

В тот же день «по горячим следам» злоумышленники были задержаны сотрудниками ОМВД России по Нюрбинскому району. По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста на срок проведения предварительного расследования.

Злоумышленникам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения.

При изучении личностей обвиняемых следователи установили, что за плечами у них имеется солидный стаж отбывания наказания в местах лишения свободы – один из них имеет шесть судимостей, в том числе, за совершение преступлений против жизни, здоровья и собственности, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступлений. На счету второго обвиняемого три судимости. В его биографии – преступления против жизни, здоровья и собственности.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.