В Якутии расследуется дело о хищении 20 миллионов рублей

По материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении трех руководителей коммерческих организаций, по факту растраты денежных средств в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что во время проведения процедуры банкротства коммерческой организации, осуществлявшей деятельность по перевозке грузов водным транспортом, назначенный 46-летний конкурсный управляющий и 60-летний директор предприятия-должника, используя свое служебное положение, в июне 2014 года вступили в преступный сговор, направленный на хищение вверенных им денежных средств в особо крупном размере.

С целью реализации преступного умысла, подозреваемые привлекли руководителя специализированной обслуживающей организации, который изготовил заведомо подложные договоры подряда и другие сопутствующие документы на выполнение водолазного обследования и подводно-строительных работ по подъему ранее затонувшего на одной из северных рек региона судна теплохода. При этом фактически какие-либо виды работ обслуживающей организацией не проводились.

Действуя во исполнение договоренностей с подозреваемыми, руководитель организации обеспечил обналичивание денежных средств с расчетных счетов предприятия и передал их подозреваемым, которые распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, должностные лица с июня 2014 по сентябрь 2015 года похитили более 20 000 000 рублей.

Решением Якутского городского суда в отношении 46-и и 60-летних подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 40-летнего подозреваемого в пособничестве избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.