В Якутии расследовали убийство женщины, совершенное 19 лет назад

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летней жительницы Ленского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Летом 2004 года в лесном массиве недалеко от моста через реку в 30 километрах от города Ленска местные жители, которые следовали на автотранспорте в п. Батамай и остановились для отдыха, обнаружили тело женщины. О чем они незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. После осмотра места происшествия было установлено, что на голове погибшей женщины имеется травма, и проведенное экспертное исследование указало на насильственный характер ее смерти. Проведенными мероприятиями установить личность человека, причастного к гибели женщины, не удалось. Следователем прокуратуры предварительное следствие тогда было приостановлено.

В 2022 году руководитель следственного отдела по Ленскому району республиканского СК России принял решение об изучении материалов уголовного дела и возобновлении предварительного следствия. Тщательным образом были изучены протоколы следственных действий, проведенных 18 лет назад, что послужило основанием для повторного допроса их участников.

Ранее допрошенная в качестве свидетеля женщина сообщила следователю, что ей знакома погибшая, она была общей знакомой ее и ее сожителя. Женщина сообщила, что в декабре 2003 года они втроем пешком отправились встречать Новый год из города Ленска в п. Батамай за 40 километров после распития спиртных напитков. В пути, по словам женщины, между ее сожителем и знакомой возник конфликт, и мужчина совершил убийство, затем они вдвоем скрылись с места преступления.

К моменту возобновления следствия сожитель женщины скончался, допросить его возможности не было, и следователь решил сменить тактику следственного действия. После нескольких вопросов, уточняющих обстоятельства декабрьского вечера 2003 года, женщина сообщила следователю, что убийство совершила она. Мотивом она назвала свою ревность к мужчине, которая появилась после вызывающего поведения соперницы и оказанных ею знаков внимания ему.

Следствие установило, что компания во время своего декабрьского похода распивала алкоголь, и в какой-то момент обвиняемая разозлилась на знакомую, которая стала жаловаться на холод, усталость и потребовала автотранспорт для дальнейшего продолжения пути. Решение совершить убийство она приняла после слов потерпевшей о чувствах к ее сожителю. Подойдя к женщине, обвиняемая нанесла ей удар бутылкой по голове, от чего женщина упала вниз в сугроб. Помощь ей никто не оказал – пара скрылась с места расправы.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на восстановление полной картины событий 19-летней давности, и установление всех обстоятельств. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарий старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежды Дворецкой: