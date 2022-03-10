В Якутии расширят криохранилище банка семян до миллиона образцов

В Якутии планируют создать банк семян растений для гарантии продовольственной безопасности

В Якутии рассматривают возможность создания резервного криохранилища семян растений, которые впоследствии заменят иностранный семенной фонд. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РС (Я) при Президенте РФ в г. Санкт-Петербурге Юрий Кравцов по итогам встречи с заместителем директора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Алексеем Заварзиным.

Стороны разрабатывают дорожную карту, в которой содержатся планы создания опытной станции по исследованию генофонда растений, резервного криохранилища, а также совместной подготовки научных кадров.

В настоящее время для обмена опытом и проведения совместных исследований в Санкт-Петербурге находятся сотрудники Лаборатории генетических ресурсов растений в криолитозоне ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

Сейчас в Якутске действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 тыс. видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений. Такое хранилище не требует внешнего источника электроэнергии для поддержания низкой температуры. В перспективе расширение сети хранилищ позволит хранить до 1 миллиона образцов семян различных культур и диких растений.

Напомним, сотрудничество Якутии с научным институтом в области растениеводства возобновилось в 2021 году. Глава Якутии Айсен Николаев, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина и директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере.

В суровых условиях Якутии сформировался уникальный генофонд растений, обладающих комплексной устойчивостью. Здесь представлено свыше 250 видов растений, которые обладают повышенной зимостойкостью, жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивостью, а также устойчивостью к вредителям и болезням.