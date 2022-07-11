В Якутии раскрыто убийство двух человек, совершенное 15 лет назад
Доказательства, собранные Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление.
Следствием и судом установлено, что вечером 25 апреля 2007 года подсудимый в лесном парке села Верхневилюйск встретил ранее незнакомых ему двух мужчин и употребил с ними спиртные напитки.
В ходе распития спиртного у мужчины возник конфликт с новыми знакомыми, и он нанес удар в лицо одному из мужчин, от чего последний упал на землю. Затем он деревянной палкой нанес множественные удары по голове второго потерпевшего, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью.
На этом подсудимый не остановился и избил этой же палкой первого потерпевшего, посчитав, что тот сообщит о совершенном им убийстве в правоохранительные органы и опознает его.
Тела погибших ранним утром обнаружили прохожие и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Преступление долгое время оставалось нераскрытым, и, только благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД по РС (Я) и Следственного комитета по РС (Я), в декабре 2021 года по результатам оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Свою вину в совершении указанного преступления он признал и раскаялся в содеянном.
Расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступления прошло значительное количество времени, однако следствием проведен большой объем следственных действий, в том числе сложные судебные экспертизы, по результатам которых добыты изобличающие подсудимого доказательства.
Приговором суда он признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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