В Якутии раскрыто разбойное нападение на научный институт

Сотрудниками подразделений по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» и МВД по Республике Саха (Якутия) задержаны подозреваемые в разбойном нападении, произошедшем в одном из научных институтов г. Якутска.

Напомним, что 7 октября около 07:30 часов на пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение, что двое неизвестных ворвались в административное здание института с целью хищения денежных средств из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники применили перцовый газ в отношении двух женщин – работниц института и попытались взломать банкомат. Когда их попытки взлома не увенчались успехом, подозреваемые скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38 – летний жители г. Якутска установлены и задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.