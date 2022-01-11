В Якутии раскрыто крупное мошенничество с участием налоговика

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива Артель старателей «Пламя». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемая, в период 2015 года, занимая должность главного бухгалтера производственного кооператива Артель старателей «Пламя», вступив в предварительный сговор с сотрудником налоговой службы совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 131 млн рублей, путем осуществления их незаконных возвратов под видом якобы излишне уплаченных налогов, после чего путем проведения финансовых операций легализовала указанные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

После вручения обвиняемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника налоговой службы выделено в отдельное производство в связи с её нахождением в международном розыске.

Уголовное дело расследовано следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).