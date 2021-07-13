13.07.2021
11:15
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Происшествия

В Якутии раскрыта кража золотого кольца

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в краже золотого кольца стоимостью 34 000 рублей, которой оказалась безработная 30-летняя дочь потерпевшей.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что подозреваемая пришла в гости к матери. Зная, где хранятся золотые украшения, женщина незаметно похитила кольцо, а позже сбыла его в ломбард. Свой поступок подозреваемая объяснила тем, что ей очень нужны были деньги.  

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району
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