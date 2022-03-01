В Якутии раскрыта кража ружья

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в хищении гладкоствольного ружья у одного из жителей г.Нерюнгри. Им оказался 26-летний приятель сына потерпевшего.

Выяснилось, что подозреваемый знал, что в гараже отца товарища в сейфе хранится оружие. В один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек решил похитить ружьё, чтобы пострелять по банкам. Путём взлома двери злоумышленник проник в гараж и совершил хищение. Позже, с его слов, ружьё было выброшено в реку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.