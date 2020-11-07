В Якутии районная газета отмечает 80-летний юбилей

Районная газета «Ханалас» («Хангалас») отмечает 80-летие. История газеты берет начало с 7 ноября 1940 года – именно в этот день вышел первый номер районного печатного издания. Называлась она в духе того времени – «Советтар знамяналара». Газета выходила два раза в неделю на двух полосах, тираж составлял 500 экземпляров.

Первым редактором газеты был назначен Иван Иванович Аллахинов, имевший опыт партийной и журналистской работы. Он проработал на этой должности два года. Ответственным секретарем газеты стал Никифоров И.П., литературным сотрудником – Федотова Е.М. В разные годы в газете трудились журналисты, редакторы Гоголев Х.Р., Эляков Д.Я., Смольянов И.А., Ойурский В.В., Колесов Р.Н., Степанова А.В., Попов Н.С., Соколова К.М., Багынанов Г.П., Протодьяконов С.А., Дьячковский М.Д., Непорожний М.Ф., Рафаилов Н.С., Варламов В.Т. и многие другие.

Большая часть истории издания пришлась на 20-й век, который был богат на события в жизни нашей страны. И все они активно освещались в газете. На пожелтевших страницах подшивок – статьи об итогах социалистических соревнований, передовиках производства, лица героев, успехи трудовых коллективов, достижения республики. Вместе со страной газета боролась с фашизмом, строила светлое будущее, переживала нелёгкие годы перестройки.“И в наши дни газета остается в центре событий. На ее страницах пишется современная летопись Хангаласского улуса – его развитие, успехи земляков, достижения в разных отраслях и сферах. Журналисты регулярно поднимают актуальные проблемные темы и вопросы, волнующие хангаласцев”, — отмечает руководитель района Олег Иринеев.

Также редакция газеты занимается выпуском книг, вместе с редакционной коллегией работала над выпуском книги «Трудовая слава Земли Хангаласской», выпустила три тома книги «Хангаласцы в Великой отечественной», «Наследие» и др. Коллектив газеты проводит в районе большую разностороннюю работу. Так, совместно с семьей À.М. Яковлева проводится ежегодный конкурс среди юных корреспондентов, вместе с родными М.Д. Дьячковского — конкурс среди журналистов и общественных корреспондентов.

Высокий профессионализм коллектива редакции подтверждают награды с престижных конкурсов. В 2000 году “районка” стала дипломантом конкурса, объявленного Национальным фондом возрождения “Барҕарыы”, в 2002-м стала обладателем Гранта Президента Республики Саха (Якутия), а в 2005 году стала дипломантом региональной выставки-ярмарки “Печатный двор Якутии-2005” и была награждена Благодарственным письмом вице-президента Республики Саха (Якутия) А.Акимова.

Районная газета продолжает шагать в ногу со временем и не теряет связи с читателем. «Ханалас» («Хангалас») на двух языках выходит два раза в неделю тиражом 780 экземпляров и активно осваивает социальные сети. Благодаря этому узнавать последние новости и читать об успехах своих земляков могут и те, кто живёт за пределами родного Хангаласского улуса. “Все эти годы «Ханалас» («Хангалас») был и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни нашего района. За долгие годы районная газета смогла найти своего читателя и обрести собственный стиль.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность выбранному делу, самоотверженность и настойчивость в достижении поставленных целей. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, прекрасного настроения, творческих успехов, увеличения тиражей и благодарных читателей!”, — поздравил газету глава Хангаласского улуса Олег Иринеев.

