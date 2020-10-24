В Якутии работодателей ждут проверки Минтруда?

Минтруд Якутии наделен правом составлять протоколы на работодателей за нарушение правил о соблюдении самоизоляции

Указом главы Якутии министерство труда и социального развития республики, а также его территориальные подразделения наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Ведомство будет составлять протоколы по выполнению работодателями требований об обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания:

— работниками, члены семей которых или лица, совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями;

— работниками, контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

— работниками в возрасте 65 лет и старше, а также работниками, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).

Данные требования, обязательные для исполнения работодателями, установлены в указе главы РС(Я) «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)».

Так, в случае, если заболел член семьи, то есть появились первые признаки ОРВИ, работники обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до установления диагноза, но не более 14 календарных дней.

Работники уведомляют об этом работодателя любым доступным способом.

Работодатель для обеспечения соблюдения самоизоляции работником:

— переводит его на дистанционный режим работы;

— при невозможности перевода на дистанционную работу в силу специфики трудовых функций, предоставляет работнику ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика или отпуск без сохранения заработной платы по соглашению сторон.

Работникам, контактным с больным COVID-19, оформляется листок нетрудоспособности на основании постановления Роспотребнадзора о самоизоляции.

Работникам в возрасте 65 лет и старше, оформляются электронные листки нетрудоспособности на основании переданных работодателем реестров в Фонд социального страхования.

По фактам нарушений обращаться в Минтруд РС(Я) по номеру 508-075.