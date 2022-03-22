В Якутии работников лесоохраны стало больше в два раза

В Якутии к пожароопасному сезону будет готово 61 отделение лесопожарных формирований: 18 – Авиалесоохраны, 43 — Якутлесресурса. Число работников увеличено более чем в два раза – с 416 до 1119 человек. Сегодня сотрудники проходят обучение, в специализированных учреждениях проходят закупочные процедуры, обновляются материальные ресурсы.

Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. На этот раз первый вице-премьер проверил готовность лесопожарных формирований. В прошлый сезон штатная численность лесопожарных формирований республики не соответствовала установленным федеральным нормативам. Общие силы пожаротушения составляла от минимально необходимого норматива всего 51%. В этом же году личный состав увеличился на 565 единиц, сегодня он состоит из 1119 сотрудников, в том числе 564 лесных пожарных, 405 постоянных парашютистов десантников, 150 сезонных работников Авиалесоохраны.

Как доложились первому зампреду правительства, все вновь принятые работники проходят обучение. Дмитрий Садовников обратил внимание на закупочные процедуры по обеспечению снаряжением, средствами индивидуальной защиты, оборудованием, средствами доставки и связи, запасными частями, страхованию, образовательным услугам. Часть торгов уже проходит, а по тем, что не объявлены, необходимо ускорить работу, призвал он. В частности, было отмечено, что в ГБУ «Авиалесоохрана» на торги выделено 85 млн рублей, в ГАУ «Якутлесресурс» — 230 млн. Также вице-премьер поручил завершить работы по заключению договоров муниципальных образований с Якутлесресурсом, что является гарантией своевременной оплаты труда мобилизованных граждан.