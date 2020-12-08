В Якутии работники культуры обменялись опытом

Состоялось совещание начальников управлений культуры муниципальных районов республики. Традиционно обсуждение коснулось самых актуальных вопросов работы муниципальных учреждений культуры. Мероприятие проведено в онлайн-режиме.

Основу совещания составили выступления руководителей отрасли, а также руководителей республиканских учреждений культуры, курирующих деятельность по различным направлениям деятельности муниципальных организаций культуры.

Открывая совещание, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, отметил, что в связи c введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции кроме развития основных традиционных направлений, приоритетное внимание в сложившихся обстоятельствах необходимо уделить цифровизации деятельности. Опыт ограничительных мероприятий, необходимость обеспечения работы в дистанционном режиме, организации онлайн-мероприятий обнажил низкую техническую оснащенность, отсутствие квалифицированных кадров IT-сферы в большинстве учреждений культуры.

В ходе совещания были обсуждены вопросы организации мониторинга показателей Национального проекта «Культура», упорядочения сети муниципальных учреждений культуры, независимой оценки качества условий оказания услуг, взаимодействии в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий и межбюджетных трансфертов. По направлениям развития отрасли были заслушаны выступления о комплектовании библиотек, новых формах организации работы культурно-досуговых учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, деятельности детских школ искусств и муниципальных музеев.

Кроме того, проведены презентации муниципальных учреждений культуры, получивших новые современные здания в 2020 году. Так, директор Централизованной библиотечной системы г. Якутска Мария Андреева рассказала о Смарт-библиотеке 203 квартала, о своих учреждениях рассказали директор Центра культуры и современного искусства им.Ю.А. Гагарина Евдокия Винокурова и директор Музея Дружбы народов им.К.Д.Уткина Нюрбинского района Анна Туманова. Директор АНО по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего» Иван Степанов представил проект создания сети сельских пространств коллективной работы «Сайдыы», в рамках которого планируется в следующем году запустить девять площадок на базе муниципальных учреждений культуры.