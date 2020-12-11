В Якутии работник морга оказался жестоким убийцей

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый и потерпевшая познакомились в морге, где он работал санитаром, а потерпевшая оказывала помощь родственникам погибших.

В ходе распития спиртного, между указанными лицами возникла ссора, обусловленная высказыванием потерпевшей оскорбительных и унизительных фраз в отношении подсудимого. В результате конфликта, он нанес женщине не менее 3 ударов в область головы, затем взяв в руки 4 кухонных ножа нанес ими поочередно 4 удара в область груди последней, после чего, нанес по голове потерпевшей удары подставкой для ножей.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело расследовано Вилюйским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия).