В Якутии работают заместители министра МЧС РФ

Глава Якутии Айсен Николаев 16 июля встретился с заместителями министра МЧС РФ Ильёй Денисовым и Виктором Ничипорчуком.

Айсен Сергеевич отметил, что с учётом того, что июнь 2021 года в регионе стал самым жарким за всю историю наблюдений и вторым по засушливости, ситуация с лесными пожарами в регионе – сложная. «Наблюдается чёткая зона по пожарам – это западная, центральная, восточная части республики. Обстановка в северных и южных районах в этом году у нас более-менее», -резюмировал глава региона.

Айсен Николаев поблагодарил МЧС и Рослесхоз за огромную помощь, которую они оказывают в тушении пожаров. Сегодня в республике работают свыше 600 сотрудников парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также службы наземной, авиационной охраны лесов из многих регионов страны. Ил Дархан озвучил, что большую помощь оказывают самолёты и вертолёты МЧС. По информации главы, вчера Бе-200 сделал 44 вылета и сбросил более 340 тонн воды на пожары рядом с селом Сюльдюкар Мирнинского района. Также очень помог Ил-76 Министерства обороны РФ.

Айсен Николаев подчеркнул, что в этом году в республике по площади потушено пожаров в 3,5 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

«Сейчас мы в республике тушим пожары на площади более 700 тысяч га. Это больше в пять раз, чем за весь прошлый год. В прошлом году эта цифра была 146 тысяч га. Считаю, что это итог нашей хорошей совместной работы», — отметил Айсен Николаев.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства РС(Я) Дмитрий Садовников, заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, начальник Главного управления МЧС России по РС(Я) Павел Гарин, и.о. министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Николай Гришаев, первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сергей Сивцев.