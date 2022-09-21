В Якутии работают пункты временного размещения для беженцев с ДНР и ЛНР

Для беженцев с Донецкой и Луганской Народной Республик в Мирнинском, Нерюнгринском районах и в городе Якутске развернуты семь пунктов временного размещения на 534 мест, сообщили Госкомобеспечения.

В настоящее время в Якутске в пункте временного размещения размещены 16 человек, в том числе 5 детей, в Нерюнгри — 7 человек, из них 2 детей.

Как отметили в ведомстве, на территорию республики за все время прибыли 657 человек, в том числе 235 детей, вынужденно покинувших территории Украины.

«Мы стараемся по мере возможности идти навстречу всем тем, кто обращается к нам за помощью. Благодаря совместным усилиям всех ответственных ведомств и начальства ПВР нам удается решать большинство из поступающих обращений в положительном ключе», — говорит Яна Наумова, заместитель председателя Госкомобеспечения республики.

Многие прибывшие граждане трудоустроены, дети устроены в образовательные учреждения. Все вопросы, которые поступают от них, решаются в оперативном порядке ведомствами республики.

«Хотелось бы выразить признательность и благодарность всем тем, кто помимо своей основной работы, поддерживает, помогает нуждающимся в самое нужное для них время. Ведь проблем и разных бытовых хлопот у беженцев много – оформление документов, трудоустройство, устройство в школы, детские сады, рождение ребенка. Благодаря помощи Госкомобеспечения и других министерств и ведомств республики мы помогли каждому, кто нуждался», — прокомментировала Радмила Сюн, начальник Пункта временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР Республики Саха (Якутия).