В Якутии работают передвижные мобильные комплексы на базе «КАМАЗ»

14 мобильных медицинских комплексов на базе «КАМАЗ», поступившие в Якутию благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства РФ, активно выезжают для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдалённых поселений.

Передвижные мобильные комплексы работают в центральных районных больницах Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Ленского, Усть-Майского и Верхоянского районов.

«Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах, пациентам не придётся выезжать даже в районную больницу», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Передвижные комплексы полностью укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью для проведения диспансеризации населения. В автомобилях имеются тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии, стетоскоп, весы с ростомером, кольпоскоп, укладка для оказания скорой медицинской помощи, холодильник для хранения лекарственных препаратов, шкаф сухожаровой. Компьютеризированное рабочее место позволяет заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных.

«Преимущество передвижного комплекса в том, что приём за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а вместе с ним бригада узких специалистов», – сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева. Так, с 1 по 5 августа врачи Нюрбинской ЦРБ провели выездные медицинские осмотры в сёлах Кюндядя, Маар и Жархан. В составе мобильной бригады в наслегах работали хирург, отоларинголог, кардиолог, невролог, врач УЗИ и медсёстры. Выездной медосмотр прошёл 121 человек.

«Как только к нам в Намцы приехал наш передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа, сразу запустили его в работу – на следующий день после получения ключей выехали в отдалённое село Салбанцы. За этот год наши врачи объехали на передвижном комплексе все населённые пункты Намского улуса, в некоторых наслегах побывали не один раз. Жителям сёл нравится получать медицинские услуги, не выезжая в районный центр. Наши доктора проводят диспансеризацию и вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции», – рассказал главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев.

Главврач также рассказал, что передвижной медицинский комплекс очень удобно использовать весной во время паводков. Врачи Намской ЦРБ разворачивают мобильный медицинский пункт на территории наслегов, которые попали под зону подтопления, и ведут приёмы пациентов.

Напомним, передвижные мобильные лечебные профилактические комплексы «Диагностика» на базе автомобилей «КАМАЗ» закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.