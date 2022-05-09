В Якутии работают три межведомственные оперативные группы

На территории Ленского, Олекминского, Амгинского и Алданского районов работают три оперативные группы регионального управления МЧС России, в Таттинский район сегодня убывает четвертая оперативная группа. Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского района, нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Крестовский, уровень воды составляет 598 см., а верхняя кромка – у н.п. Пеледуй, уровень воды составляет 350 см. Протяженность ледохода составляет 84 км. За сутки ледоход продвинулся на 69 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы прогноз вскрытия реки Лена: Ледоход на участке Ленск – Нюя Ленского района ожидается 9-13 мая.

8 мая, что на сутки раньше среднемноголетних сроков, осуществилось вскрытие реки Нюя у гидропоста Комака Ленского района, уровень воды составляет 350 см, наблюдается редкий ледоход. На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды на 4-6 см за сутки, на участке Джикимда – Куду – Кюель 10-11 мая ожидается вскрытие реки.

В пределах Олекминского района на р. Тяня наблюдается повышение уровня воды, отмечаются подвижки и закраины, у н.п.Тяня наблюдаются разводья льда, уровень воды составляет 275 см. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки у н.п. Тяня, что на 1-2 дня позже нормы.

В верхнем течении реки Витим, на территории Читинской и Иркутской областях, вода течет поверх льда, местами наблюдаются закраины и незначительные колебания уровней воды. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 12-14 мая.

На всем протяжении реки Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 8 до 26 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вскрытия реки у гидропоста Томмот ожидается 11-12 мая.

Продолжается повышение уровней воды на всем протяжении реки Амга, интенсивность составляет 1 – 10 см за сутки, местами отмечается вода на льду и закраины. В ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда на участке Буяга – Амга, вскрытие реки на этом участке – 10-11 мая.

В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов на реке Вилюй наблюдаются незначительные колебания уровней воды, вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 11-16 мая. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«На сегодня запланирован мониторинг ледовой обстановки, обеспечение безопасности людей на водных объектах в период проведения праздничных мероприятий посвященных празднованию Дня Победы, проведение аэрофотосъемки для создания ортофотопланов на реке Лена у г. Ленск. В Таттинский район убывает оперативная группа, ориентировочное время прибытия в 15.00», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).