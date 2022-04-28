В Якутии работает выездная группа Минздрава России

Вопросы совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения рассмотрены 28 апреля на встрече вице-премьера Правительства республики Ольги Балабкиной с участниками выездной группы Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Мы посещаем медицинские учреждения, знакомимся не только с работой не только с работой учреждения, а просматриваем путь пациента, начиная с первичного обращения. Смотрим, как связано первичное звено с этапом специализированной помощи, как организована плановая помощь, и как применяются жизнесберегающие технологии при экстренных обращениях, оцениваем перспективы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи», – рассказала директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.

По словам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Е.И. Чазова Сергея Бойцова, в фокусе внимания выездной группы федерального Минздрава – этапность оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Этапность рассматриваем, начиная с самого первого звена – ФАПа. Получили хорошие впечатления от уровня оказания помощи во врачебных амбулаториях, центральных районных больницах, а также на республиканском уровне», – сказал Сергей Бойцов.

Специалисты НИЦ кардиологии ознакомились с планами по работе якутских коллег в Кардиососудистом центре, который должен открыться 30 апреля в рамках проекта «100 социально-значимых объектов к 100-летию образования Якутской АССР». Поставлена задача по формированию потоков пациентов и кураторству районов – чтобы больные поступали из разных районов по чётко очерченным «маршрутам», что повысит доступность и сократит время доставки пациентов до нового центра.

Сергей Бойцов отметил передовой опыт республики в области организации санитарной авиации, который полностью отвечает климатическим и географическим особенностям северной республики. «Опыт организации санитарной авиации является отражением реальной действительности. Самая короткая схема маршрутизации больных с острым коронарным синдромом предполагает доставку пациента от места проживания сразу до регионального сосудистого центра. Но в силу удалённости и труднодоступности иногда он попадает в районную больницу. Мы увидели, что в районных больницах Якутии есть возможность оказания помощи таким пациентам в реанимационных отделениях ЦРБ. Мы изучаем этот опыт республики», – добавил он.

Участники встречи отметили высокий уровень подготовленности отрасли здравоохранения к цифровой трансформации. Ольга Балабкина сообщила, что вопросы цифровой трансформации здравоохранения находятся на личном контроле Главы Якутии Айсена Николаева. К 2024 году каждый якутянин должен получить доступ к медицинским услугам через региональную медицинскую информационную систему. Поставлена задача интегрировать результаты лабораторных исследований с новой системой.

Отмечен достаточно высокий уровень укомплектованности медицинскими кадрами по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа. Также обсуждены вопросы дальнейшей реабилитации больных, которым будут делать высокотехнологичные операции на сердце. Отмечена необходимость возобновления образовательных циклов для медицинских работников, проведение которых особенно актуально после периода новой коронавирусной инфекции, в том числе по порядку проведения диспансеризации населения.

Отметим, что в состав выездной группы федерального Минздрава вошли руководители ведущих федеральных центров – Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Е.И. Чазова, Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины», института Цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» и других.