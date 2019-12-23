В Якутии работа Совета по местному самоуправлению проходит в новом формате

Работа Совета по местному самоуправлению при Главе Якутии сегодня в Якутске проходит в необычном формате. В течение дня в командной работе глав муниципальных районов и экспертов Правительства РС(Я) будут проанализированы итоги реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика» в 2019 году и выработаны рекомендации по повышению эффективности дальнейшей работы по нацпроектам в новом году.

По итогам сегодняшней работы завтра пятеро членов Совета местного самоуправления выступят перед Главой Якутии Айсеном Николаевым с защитой проектов.

Председатель Правительства РС(Я) Владимир Солодов, выступая перед главами муниципальных районов, особо отметил, что «с этого года сильно меняется стиль управления на уровне руководства страны».

«Я остро ощущаю, что мы не сможем реализовать те задачи, которые стоят перед нами сегодня, если будем работать также, как работали до сих пор. Нам необходимо меняться. В этом году мы реально почувствовали, как резко выросло внимание к регионам со стороны федеральных министров и вице-премьеров», — отметил Владимир Солодов.

Премьер-министр объяснил, что в условиях трансформации государственного управления необходимо внедрять новые форматы совещательной работы.

«Одним из символов нового управления стал новый формат проведения заседаний Государственного Совета при Президенте Российской Федерации. Госсовет — это ключевой совещательный формат, в котором президент обсуждает с губернаторами наболевшие вопросы», — сказал Владимир Солодов.

По словам премьер-министра Якутии, в прошлом году впервые Президент России Владимир Путин провел в Крыму принципиально другой Госсовет. Работа происходила в командах, в живом обсуждении с участием вице-премьеров федерального правительства. Затем проекты были защищены губернаторами перед президентом страны, на основе тех выработанных рекомендаций были сформированы рекомендации Госсовета.

«После этого исторического Госсовета все серьезные совещательные мероприятия проходят в таком формате. Мы решили воспроизвести такой формат у нас в республике. Особенно отрадно, что сегодня в командной работе участвуют министры, зампреды правительства», — отметил Владимир Солодов.