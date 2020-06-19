19.06.2020
15:08
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Происшествия

В Якутии рабочий хранил золото под мусором

В Якутии возбуждено уголовное дело о краже шлихового золота из цеха горнодобывающей компании.

В ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с уголовным розыском МО МВД России «Верхоянский» в поселке Батагай Верхоянского района был задержан 33-летний уроженец Иркутской области.

У мужчины, являющегося работником одного из золотодобывающих предприятий, находилось два полимерных пакета с металлом желтого цвета, общим весом 289 грамм.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в период с 5 по 14 июня подозреваемый из помещения доводочного цеха крал понемногу шлихового золота, которое впоследствии складывал под кучей мусора в подъезде дома, расположенного в поселке Лазо.

Общий ущерб, причиненный коммерческой организации, составил более 1 млн 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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