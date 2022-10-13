В Якутии пьющая мать избивала 6-летнего сына

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что подсудимая, вследствие злоупотребления алкогольными напитками, неоднократно за малейшие провинности применяла к своему 6-летнему сыну физическое насилие в виде побоев, кроме того женщина не заботилась о питании ребенка, не следила за его личной гигиеной, систематически употребляла в его присутствии алкогольные напитки.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 150 часам обязательных работ, также в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда.